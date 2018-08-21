نامزدی فیلمنامه «ارغنون» ایرانی در جشنواره سینمایی مکزیک

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمنامه «ارغنون» (The Organon) نوشته ایمان داوری کاندیدای بهترین فیلمنامه علمی ـ تخیلی و همچنین کاندیدای بهترین فیلمنامه original concept در بخش «چالش های جهانی فیلمنامه» در جشنواره آواخاکا مکزیک در سال ٢٠١٨ انتخاب شد.

این جشنواره جزو ١٠٠ فستیوال برتر سایت filmfreeway است و از سوی مجله Movie Maker جزو ۵۰ فستیوال برتر جهان در سال ٢٠١٧ بوده و نهمین سال برگزاری آن است که از ۵ تا ١١ اکتبر در شهر اوآخاکا مکزیک برگزار می‌شود.

فیلمنامه «ارغنون» پیش از این نیز در جشنواره‌های بین‌المللی دیگری از جمله بخش داوری جشنواره Medff ایتالیا سال ٢٠١٧، کاندیدای فیلمنامه برتر در جشنواره Top Indie Film Awards آمریکا سال ٢٠١٧، بخش داوری جشنواره Script + Segunda Edição برزیل سال ٢٠١٧ و همچنین بخش داوری Underground Indie Film Festival آمریکا سال ٢٠١٨ حضور داشته است.

ایمان داوری با فیلمنامه‌ها و فیلم‌های کوتاه متعددی در رویدادهای جهانی حضور داشته و جوایزی را به دست آورده است.