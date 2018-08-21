به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپوپتر، مایکل شنون همیشه نقش شخصیت‌های متفاوت و جالب را بازی کرده اما یک نقش هست که قسم می‌خورد هرگز بازی نخواهد کرد: دونالد ترامپ.

در مصاحبه‌ای جدید، ستاره فیلم «فارنهایت ۴۵۱» در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نقش ترامپ را بازی خواهد کرد یا خیر، گفت: نه. چون او به هیچ وجه معنی ریاضت ذهنی را نمی‌فهمد و خودش هم ریاضتی نمی‌کشد. حسابی به او خوش می‌گذرد و اصلا لازم نیست کار کند. در ضمن تمام کارهای سختی را که خیلی‌ها مجبور شدند انجام دهند تا بتوانند رییس‌جمهور ایالات‌متحده شوند، او فقط رد کرده است.

شنون اضافه کرد: این مرد حتی نمی‌داند چه چیزهایی در قانون اساسی هست. هیچ درکی از تاریخ یا سیاست یا قانون یا هر چیز دیگری ندارد. فقط چشمانش را بسته و دارد در تاریکی دارت پَرت می‌کند.

او در پاسخ به اینکه آیا هیچ گونه همدردی‌ای با رییس‌جمهور دارد پوزخند زد و در ارتباط با اینکه فکر می‌کند چه فکری شب‌ها به ذهن ترامپ خطور می‌کند گفت که به هیچ وجه باور ندارد ترامپ بتواند تفکرات عمیقی داشته باشد و فقط به نیازهای اساسی خود و چیزبرگر فکر می‌کند.

این بازیگر در پاسخ به درخواست مصاحبه‌کننده مبنی بر اینکه با حامیان ترامپ صحبت کند، گفت: به هیچ وجه نمی‌توان با کسی که فکر می‌کند ترامپ دارد کار خوبی می‌کند، مکالمه برقرار کرد. می‌دانم می‌گویند آدم باید با آن سوی طیف سیاسی مکالمه داشته باشد و همه این مزخرفات ... اما از نظر من چنین چیزی مثل این است که آدم دستش را داخل یک پنکه بکند.

این بازیگر ۴۴ ساله آمریکایی که تا به حال نامزد دریافت ۲ جایزه اسکار شده در گذشته هم بسیار روراست به انتقاد از ترامپ پرداخته بود. او سال ۲۰۱۶ گفته بود قصدش بی‌احترامی به افراد مسن نیست چون مادر خودش هم یک شهروند مسن است اما اگر چنین فردی به ترامپ رای بدهد دیگر وقت رفتنش از این دنیا فرا رسیده است. او همچنین به کسانی که نمی‌دانند چطور باید با اعضای خانواده‌شان که هوادار ترامپ هستند صحبت کنند گفته بود باید کاملا از صحبت کردن با آن‌ها دست کشید.