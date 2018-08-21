سرعت طوفان در زابل به ۱۱۵ کیلومتر بر ساعت رسید

محمود دیانتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سرعت طوفان و گردوخاک که از عصر دیروز در زابل شروع شده است، لحظاتی قبل به ۱۱۵ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در شهر زابل را به ۸۰۰ متر کاهش داد.

وی ادامه داد: همچنان سرعت طوفان در زابل بیش از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت است که این موضوع سبب شده تا ذرات معلق در هوای این شهر به بیش از ۳۰ برابر شرایط سالم برسد.

رئیس شبکه پایش هواشناسی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه علاوه بر ۵ شهرستان شمال استان، گردوغبار گسترده اکثر نواحی مرکزی و جنوبی استان را نیز تحت تأثیر قرار داده است، افزود: صبح امروز دید افقی در شهرهای زاهدان، نصرت‌آباد، خاش، میرجاوه و سراوان بین ۲ تا ۳ کیلومتر گزارش شده و ایرانشهر، مهرستان، راسک و نیکشهر نیز با کاهش دید بین ۵ تا ۶ هزار متر همراه شده‌اند.

وی به افزایش غبار در هوای زاهدان اشاره کرد و گفت: صبح امروز غلظت ذرات معلق در هوای زاهدان به بیش از ۷۰۰ میکروگرم بر مترمکعب یعنی بیش از ۵ برابر شرایط ناسالم رسید و کیفیت هوا را به شدت کاهش داد.

دیانتی در ادامه با بیان اینکه وزش باد و گردوخاک تا یکشنبه هفته آینده در شمال استان تداوم دارد، گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی و مدل‌های عددی وزش بادهای ۱۲۰ روزه تا یکشنبه هفته آینده ادامه داشته و سرعت باد در این مدت بین ۸۵ تا بیش از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت متغیر است.

رئیس شبکه پایش هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: با توجه به شدت وزش این بادها، کاهش شدید دید و کیفیت هوا در پنج شهرستان شمالی و با دشت کمتر در نواحی مرکزی و جنوبی انتظار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این در محورهای مواصلاتی «زابل- نهبندان»، «زاهدان- نهبندان»، «زاهدان- زابل»، «زاهدان-بم» و «ایرانشهر-بم» افزایش شدت گردوخاک و اختلال در تردد جاده‌ای انتظار می‌رود.