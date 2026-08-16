  1. استانها
  2. گیلان
۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۳

هشدار سطح زرد هواشناسی در گیلان؛ باران‌ های سیل‌آسا و تگرگ در راه است

هشدار سطح زرد هواشناسی در گیلان؛ باران‌ های سیل‌آسا و تگرگ در راه است

رشت- مدیرکل هواشناسی گیلان از صدور هشدار سطح زرد خبر داد و گفت: برای امروز بارش باران‌ های سیل‌آسا و تگرگ پیش بینی شده است.

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر از ناپایداری جوی در استان تا صبح اکروز دوشنبه خبر داد و گفت: نقشه‌های هواشناسی حاکی از گذر جریانات ناپایدار در منطقه است که بر این اساس، افزایش ابرناکی، مه‌آلودگی، کاهش نسبی دما، وزش باد (در برخی نقاط با شدت موقت) و بارندگی (گاهی رگباری، همراه با رعدوبرق و احتمال تگرگ) پیش‌بینی می‌شود.

دادرس با اشاره به هشدار سطح زرد شماره ۳۰ هواشناسی، افزود: احتمال وقوع باران‌های شدید و رعدوبرق در نواحی مستعد وجود دارد و شهروندان باید از تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

وی درباره روند جوی از اواسط هفته اظهار داشت: از روز دوشنبه به‌تدریج از شدت ناپایداری کاسته شده و آسمانی صاف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش نسبی دما تا روز چهارشنبه (۲۰ مرداد) مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی گیلان در ادامه به پیش‌بینی هوای پایان هفته اشاره کرد و گفت: روزهای پنجشنبه و جمعه (۲۱ و ۲۲ مرداد) مجدداً با گذر جریانات ناپایدار، وزش باد (در برخی مناطق شدید)، بارندگی پراکنده (گاهی رگباری و رعدوبرق) و احتمال بارش موقتی شدید دور از انتظار نیست.

دادرس از کشاورزان، دامداران و گردشگران خواست نسبت به آخرین وضعیت جوی و هشدارهای تکمیلی هواشناسی توجه داشته باشند و تمهیدات لازم را برای کاهش خسارات احتمالی در نظر بگیرند.

کد مطلب 6917755

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه