محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر از ناپایداری جوی در استان تا صبح اکروز دوشنبه خبر داد و گفت: نقشه‌های هواشناسی حاکی از گذر جریانات ناپایدار در منطقه است که بر این اساس، افزایش ابرناکی، مه‌آلودگی، کاهش نسبی دما، وزش باد (در برخی نقاط با شدت موقت) و بارندگی (گاهی رگباری، همراه با رعدوبرق و احتمال تگرگ) پیش‌بینی می‌شود.

دادرس با اشاره به هشدار سطح زرد شماره ۳۰ هواشناسی، افزود: احتمال وقوع باران‌های شدید و رعدوبرق در نواحی مستعد وجود دارد و شهروندان باید از تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

وی درباره روند جوی از اواسط هفته اظهار داشت: از روز دوشنبه به‌تدریج از شدت ناپایداری کاسته شده و آسمانی صاف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش نسبی دما تا روز چهارشنبه (۲۰ مرداد) مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی گیلان در ادامه به پیش‌بینی هوای پایان هفته اشاره کرد و گفت: روزهای پنجشنبه و جمعه (۲۱ و ۲۲ مرداد) مجدداً با گذر جریانات ناپایدار، وزش باد (در برخی مناطق شدید)، بارندگی پراکنده (گاهی رگباری و رعدوبرق) و احتمال بارش موقتی شدید دور از انتظار نیست.

دادرس از کشاورزان، دامداران و گردشگران خواست نسبت به آخرین وضعیت جوی و هشدارهای تکمیلی هواشناسی توجه داشته باشند و تمهیدات لازم را برای کاهش خسارات احتمالی در نظر بگیرند.