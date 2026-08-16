به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کبدی بانوان ایران در فاصله چند هفته تا آغاز بازیهای آسیایی ناگویا با حضور در هند و برگزاری اردوی مشترک با تیم ملی این کشور خود را در برابر یکی از اصلیترین مدعیان قهرمانی آسیا محک خواهد زد. دیدارهایی که میتواند تصویر روشنی از وضعیت تیم ایران برای بازگشت به سکوی قهرمانی ارائه کند.
تیم ملی کبدی بانوان ایران از ۲۲ تا ۳۱ مرداد با حضور در ایالت هاریانا هند اردوی مشترکی را با تیم ملی این کشور برگزار خواهد کرد و چند دیدار تدارکاتی نیز میان دو تیم انجام میشود.
برگزاری این دیدارها از آن جهت اهمیت دارد که هند سالهاست قدرت نخست کبدی بانوان آسیا محسوب میشود و معمولاً تمایلی به برگزاری مسابقه تدارکاتی با تیمهایی که احتمال رویارویی مستقیم با آنها در رقابتهای رسمی وجود دارد را ندارد. با این حال اینبار دو تیم در فاصله کوتاهی تا بازیهای آسیایی ناگویا برابر یکدیگر قرار خواهند گرفت.
تیم ملی کشورمان در بازیهای آسیایی ناگویا در مرحله گروهی با هند، بنگلادش و ژاپن همگروه است. دیدار برابر هند در هاریانا نخستین فرصت کادر فنی برای بررسی شرایط تیم مقابل در آستانه این مسابقات خواهد بود.
از قهرمانی تا برنز؛ ایران به دنبال بازگشت
کبدی بانوان ایران هشت سال پیش آخرین قهرمانی خود در آسیا را تجربه کرد. عنوانی که نشان داد تیم ایران توانایی رقابت برای بالاترین جایگاه قاره را دارد. با این حال در سالهای اخیر حفظ جایگاه در جمع مدعیان و بازگشت به سکوی نخست با دشواریهایی همراه بوده است.
در دوره گذشته بازیهای آسیایی نیز تیم ایران نتوانست به دیدار نهایی راه پیدا کند و در نهایت به همراه نپال به مدال برنز مشترک رسید. حالا در آستانه بازیهای آسیایی ناگویا هدف ملیپوشان تغییر این جایگاه و بازگشت به جمع مدعیان اصلی مدال طلاست.
مسیر رسیدن به این هدف اما از همان مرحله گروهی دشوار خواهد بود. حضور هند در گروه ایران به این معناست که ملیپوشان باید از همان ابتدای مسابقات برابر یکی از جدیترین مدعیان قهرمانی قرار بگیرند.
محک هند برای سنجش واقعی تیم ایران
دیدارهای تدارکاتی هاریانا این فرصت را در اختیار کادر فنی ایران قرار میدهد تا نقاط قوت و ضعف تیم را پیش از حضور در ناگویا در شرایطی نزدیک به مسابقه رسمی ارزیابی کند. نحوه عملکرد ملیپوشان مقابل سرعت، قدرت بدنی و سبک بازی هند میزان حفظ تمرکز در لحظات حساس و میزان اثربخشی برنامههای تاکتیکی، از جمله مواردی است که در این مسابقات مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
از سوی دیگر این اردو میتواند فرصت مناسبی برای بازیکنان جوانتر باشد تا در برابر یکی از قدرتمندترین تیمهای آسیا تجربه کسب کنند و تواناییهای خود را در سطح بالاتری محک بزنند. البته این تقابل برای هند نیز بدون اهمیت نیست. ایران یکی از تیمهایی است که میتواند در مسیر کسب مدال رقیبی جدی برای هندیها باشد و به همین دلیل این دیدارها برای هر دو طرف فراتر از یک مسابقه تدارکاتی معمولی خواهد بود.
ناگویا و فرصتی برای جبران
هشت سال پس از آخرین قهرمانی، کسب برنز مشترک در دوره گذشته بازیهای آسیایی و قرار گرفتن در گروهی با حضور هند، بنگلادش و ژاپن، شرایطی متفاوت را پیش روی کبدی بانوان ایران قرار داده است.
اردوی مشترک هاریانا میتواند نخستین آزمون جدی تیم ایران در مسیر ناگویا باشد. آزمونی که نتیجه آن لزوماً در جدول مسابقات رسمی ثبت نمیشود اما میتواند اطلاعات مهمی درباره فاصله فعلی ایران با یکی از قدرتهای اصلی کبدی آسیا در اختیار کادر فنی قرار دهد.
بانوان کبدی ایران حالا در خانه یکی از اصلیترین رقبای خود فرصت محک خوردن دارند. فرصتی که باید دید آیا میتواند زمینهساز تغییر جایگاه این تیم در ناگویا و بازگشت دوباره ایران به سکوی قهرمانی آسیا شود یا خیر.
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