روند افزایشی رادیوگرافی‌ دهان و دندان در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی ناصحی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون، رادیوگرافی پانورکس از نظر تعداد خدمات تجویزی و ارائه شده در گروه خدمات پرتوپزشکی دارای رتبه دوم بوده و رادیوگرافیهای دهان و دندان بر اساس درخواست بیمه های تکمیلی جهت تایید اقدامات ترمیمی دندانپزشکی روند افزایشی دارد.
وی درباره روند افزایشی آمار مراجعه جهت انجام رادیوگرافیهای مجدد دهان و دندان در مراکز پرتوپزشکی برای ارائه به بیمههای تکمیلی، افزود: بر اساس مقررات پایه حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و ایمنی منابع پرتو، تصویربرداری از انسان با استفاده از پرتوهای یونیزان برای مقاصد شغلی، حقوقی یا بیمههای سلامت، بدون وجود نشانههای بالینی، به طور معمول توجیه پذیر نیست.
ناصحی ادامه داد: این موضوع علاوه بر تحمیل هزینههای مضاعف به سازمانهای بیمهگر، باعث تابش اشعه غیرضرور به بیماران و افزایش احتمال بروز سرطان میشود.
وی بیان کرد: با وجود ابلاغ موضوع جلوگیری از انجام رادیوگرافی فقط به منظور تایید بیمههای درمان تکمیلی، همچنان شاهد روند افزایشی آمار مراجعه کنندگان جهت انجام رادیوگرافی مجدد دهان و دندان هستیم.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران افزود: سازمان بیمه سلامت ایران در این زمینه پیشنهاد داده که روشهای جایگزین مانند انجام فوتوگرافی یا معاینه بالینی توسط پزشک انجام شود. بر اساس بند ۹-۳ مقررات پایه حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و ایمنی منابع پرتو، تصویربرداری از انسان با استفاده از پرتوهای یونیزان برای مقاصد شغلی، حقوقی یا بیمههای سلامتی، بدون وجود نشانههای بالینی، به طور معمول توجیهپذیر نیست.
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