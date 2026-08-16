تحویل ۳۴ پلاک مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به متقاضیان در شهر یانچشمه

به گزارش خبرنگار مهر، بختیار عیدی‌وند رئیس راه و شهرسازی شهرستان بن صبح یک‌شنبه از تحویل ۳۴ پلاک مسکونی ۲۰۰ متری طرح نهضت ملی مسکن به متقاضیان واجد شرایط در شهر یانچشمه خبر داد و گفت: این پلاک‌ها پس از طی فرآیند ثبت‌نام و قرعه‌کشی، به متقاضیان تخصیص یافته و تحویل آنان شد.

رئیس راه و شهرسازی شهرستان بن با اشاره به آخرین اقدامات انجام‌شده در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهر یانچشمه، اظهار کرد: پس از تکمیل فرآیند اداری و عملیات اجرایی لازم، ۳۴ پلاک مسکونی پس از پیاده سازی مختصات آن بر روی زمین، به صورت چهارمیخ تحویل متقاضیان واجد شرایط در این شهر گردید.

وی افزود: این پلاک‌ها هر کدام به مساحت تقریبی ۲۰۰ مترمربع و با ارزش تقریبی مجموع ۶۸ میلیارد تومان، به‌ صورت تک‌نفره به متقاضیان اختصاص یافته است.

عیدی وندی ادامه داد: فرآیند ثبت‌نام و قرعه‌کشی این پلاک‌ها پیش از این انجام شده بود و پس از طی مراحل قانونی و هماهنگی‌های لازم، نسبت به تحویل زمین به ۳۴ متقاضی اقدام شد

رئیس راه و شهرسازی شهرستان بن تصریح کرد: متقاضیان پس از تحویل پلاک می‌توانند با طی مراحل قانونی نسبت به دریافت پروانه ساختمانی و آغاز فرآیند احداث واحد مسکونی خود اقدام کنند.

وی در ادامه با اشاره به وجود متقاضیان دیگر در شهر یانچشمه گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ متقاضی واجد شرایط دیگر در انتظار تعیین تکلیف و تخصیص زمین هستند که پس از انجام مراحل نهایی تأیید و پالایش متقاضیان، قرعه‌کشی پلاک‌های باقیمانده میان افراد واجد شرایط انجام خواهد شد.