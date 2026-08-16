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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۹

تحویل ۳۴ پلاک مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به متقاضیان در شهر یانچشمه

تحویل ۳۴ پلاک مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به متقاضیان در شهر یانچشمه

بن-رئیس راه و شهرسازی شهرستان بن از تحویل ۳۴ پلاک مسکونی ۲۰۰ متری  طرح نهضت ملی مسکن به متقاضیان واجد شرایط در شهر یانچشمه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بختیار عیدی‌وند رئیس راه و شهرسازی شهرستان بن صبح یک‌شنبه از تحویل ۳۴ پلاک مسکونی ۲۰۰ متری طرح نهضت ملی مسکن به متقاضیان واجد شرایط در شهر یانچشمه خبر داد و گفت: این پلاک‌ها پس از طی فرآیند ثبت‌نام و قرعه‌کشی، به متقاضیان تخصیص یافته و تحویل آنان شد.

رئیس راه و شهرسازی شهرستان بن با اشاره به آخرین اقدامات انجام‌شده در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهر یانچشمه، اظهار کرد: پس از تکمیل فرآیند اداری و عملیات اجرایی لازم، ۳۴ پلاک مسکونی پس از پیاده سازی مختصات آن بر روی زمین، به صورت چهارمیخ تحویل متقاضیان واجد شرایط در این شهر گردید.

وی افزود: این پلاک‌ها هر کدام به مساحت تقریبی ۲۰۰ مترمربع و با ارزش تقریبی مجموع ۶۸ میلیارد تومان، به‌ صورت تک‌نفره به متقاضیان اختصاص یافته است.

عیدی وندی ادامه داد: فرآیند ثبت‌نام و قرعه‌کشی این پلاک‌ها پیش از این انجام شده بود و پس از طی مراحل قانونی و هماهنگی‌های لازم، نسبت به تحویل زمین به ۳۴ متقاضی اقدام شد

رئیس راه و شهرسازی شهرستان بن تصریح کرد: متقاضیان پس از تحویل پلاک می‌توانند با طی مراحل قانونی نسبت به دریافت پروانه ساختمانی و آغاز فرآیند احداث واحد مسکونی خود اقدام کنند.

وی در ادامه با اشاره به وجود متقاضیان دیگر در شهر یانچشمه گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ متقاضی واجد شرایط دیگر در انتظار تعیین تکلیف و تخصیص زمین هستند که پس از انجام مراحل نهایی تأیید و پالایش متقاضیان، قرعه‌کشی پلاک‌های باقیمانده میان افراد واجد شرایط انجام خواهد شد.

کد مطلب 6917739

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