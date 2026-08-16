بنیامین فرجی صاحب مدال تاریخی در مسابقات اسمش سوئد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نیمه نهایی رقابت های تنیس روی میز اسمش اروپا بنیامین فرجی از کشورمان در مقابل ریوسهای کاواکامی از ژاپن قرار گرفت و پس از نبردی نزدیک و نفسگیر که ۳۸ دقیقه به طول انجامید، با نتیجه ۴ بر ۳ نتیجه را به حریف سرسخت خود واگذار کرد و بر سکوی سوم ایستاد.
فرجی در این دیدار گیمهای دوم، چهارم و ششم را بهترتیب با نتایج ۷ بر ۶، ۷ بر ۴ و ۷ بر ۵ به سود خود پایان داد؛ اما در گیمهای اول، سوم، پنجم و هفتم با نتایج ۷ بر ۲، ۷ بر ۲، ۷ بر ۶ و ۷ بر ۵ نتیجه را به حریف قدرتمند خود واگذار کرد.
ملی پوش جوان کشورمان برای کسب مدال برنز تاریخی اسمش اروپا در مرحله گروهی ابتدا فرانچسکو ترویزان از ایتالیا را با نتیجه ۴ بر ۲ شکست داد، سپس با برتری ۴ بر صفر مقابل آنتوان نوآرو از فرانسه، دومین پیروزی خود را ثبت کرد و در سومین مسابقه نیز دومینیکاس ساموئولیس از دانمارک را از پیش رو برداشت تا بهعنوان صدرنشین گروه ششم راهی مرحله حذفی شود.
فرجی در مرحله یکهشتم نهایی نیز «هونگ چهین» از چینتایپه را با نتیجه ۴ بر ۲ شکست داد و به جمع هشت بازیکن برتر صعود کرد.
ملی پوش جوان ایران در مرحله یکچهارم نهایی مقابل تیاگو آبیودون از پرتغال نمایشی مقتدرانه داشت و با نتایج ۷ بر ۵، ۷ بر ۶، ۷ بر ۲ و ۷ بر یک، به برتری قاطع ۴ بر صفر دست یافت تا پنجمین پیروزی متوالی خود را جشن بگیرد و مدال برنزش را قطعی کند.
هدایت بنیامین فرجی در این مسابقات بر عهده جمیل لطفاللهنسبی، سرمربی تیم ملی تنیس روی میز کشورمان بود.
رقابتهای اسمش جوانان اروپا از ۲۳ تا ۲۵ مرداد به میزبانی شهر مالمو سوئد و در سالن بالتیسکا هالن برگزار شد.
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