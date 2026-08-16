امید نجاری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند آمادهسازی تیم ملی برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا اظهار کرد: پس از یک وقفه حدود سهونیمماهه اردوی تیم ملی از اواسط اردیبهشت آغاز شد. در نخستین مرحله تیمهای ملی تفنگ و تپانچه به همراه تیم ملی اهداف پروازی اردوی خود را در تهران برگزار کردند.
وی افزود: پس از آن با توجه به هماهنگیهای انجامشده با فدراسیون تیراندازی عمان و موافقت این فدراسیون تیم ملی برای برگزاری یک اردوی دو هفتهای راهی عمان شد. سالن تیراندازی عمان یکی از بهترین سالنهای تمرین و مسابقه محسوب میشود که حدود دو تا سه ماه پیش افتتاح شده و بهروزترین تجهیزات در آن نصب شده است. این سالن از نظر امکانات و شرایط تمرینی محیط بسیار مناسبی دارد.
نجاری ادامه داد: با توجه به کمبود فشنگ در ایران و مذاکراتی که در این زمینه انجام شده بود ملیپوشان در این اردو توانستند به میزان کافی فشنگ در اختیار داشته باشند و تمرینات خوبی را پشت سر بگذارند. همچنین دو مسابقه دوستانه مقابل تیم ملی عمان برگزار کردند و پس از آن به ایران بازگشتند.
وی اظهار کرد: پس از بازگشت تیم ملی یک استراحت کوتاه داشت و سپس اردوی دو هفتهای دیگری برگزار شد. بعد از این اردو تیم ملی راهی مسابقات جام جهانی در هانگژو شد. با توجه به اینکه آخرین اعزام تیم به مسابقات بینالمللی در مصر و در آبانماه سال گذشته انجام شده بود و اعزام به مسابقات هند و آلمان نیز به دلیل شرایط جنگی کشور لغو شده بود حضور در جام جهانی برای ما از اهمیت زیادی برخوردار بود.
سرپرست دبیری فدراسیون تیراندازی افزود: هدف اصلی مربیان از حضور در جام جهانی کسب نتیجه در این مسابقات نبود بلکه این رقابتها فرصت مناسبی را در اختیار کادر فنی قرار داد تا نقاط قوت و ضعف ورزشکاران را ارزیابی کنند و بر اساس این ارزیابی برنامه آمادهسازی تیم برای بازیهای آسیایی را طراحی و اجرا کنند.
نجاری گفت: پس از بازگشت از جام جهانی تیم یک هفته استراحت داشت و جمعه گذشته راهی پکن شد. تیم ملی در حال حاضر در پکن حضور دارد و تمرینات خود را در کنار تیمهای ملی چین و اندونزی آغاز کرده است. تمرینات از امروز صبح در دو نوبت صبح و بعدازظهر انجام میشود و در کنار آن برنامههای بدنسازی و تمرینات تکنیکی نیز طبق نظر مربیان در حال اجراست.
وی ادامه داد: همانطور که میدانید چین در حال حاضر یکی از قویترین و بهترین تیمهای تیراندازی جهان است و در مسابقات گذشته در هانگژو نیز توانست بخش عمدهای از مدالهای طلا را به دست آورد. بنابراین برگزاری تمرینات مشترک در کنار این تیم میتواند برای ملیپوشان ما تجربه و فرصت تمرینی بسیار خوبی باشد.
نجاری خاطرنشان کرد: طبق برنامهریزی انجامشده تیم ملی انشاءالله در پایان مردادماه به ایران بازمیگردد و پس از چند روز استراحت در اوایل شهریورماه راهی بوداپست مجارستان خواهد شد. هدف اصلی از اردوی بوداپست انجام تستهای مربوط به فشنگ و ساچمه است چراکه در آنجا سالن مناسبی برای انجام این آزمایشها وجود دارد.
وی افزود: برنامهریزی کردهایم که ملیپوشان در بوداپست فشنگ و ساچمههای مختلف را تست کنند تا بتوانند گزینه مناسب خود را انتخاب کرده و با فشنگ و ساچمهای که بهترین عملکرد را برایشان دارد در بازیهای آسیایی ناگویا شرکت کنند.
سرپرست دبیری فدراسیون تیراندازی در پایان گفت: با توجه به برنامه خوب و منسجمی که برای تیم ملی طراحی و در حال اجراست خدا را شکر از روز نخست تاکنون تمامی برنامهها طبق زمانبندی پیش رفته است. امیدواریم با ادامه همین روند و با آمادگی مطلوب ملیپوشان تیم تیراندازی کشورمان در بازیهای آسیایی ناگویا حضور پیدا کند و بتواند نتایج درخشانی برای ورزش کشور به دست آورد.
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