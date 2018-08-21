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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۱۳

امیر بنی‌طرفی در جمع خبرنگاران:

تمام سیستم‌های موجود در جنگنده «کوثر» پیشرفته و بومی است

تمام سیستم‌های موجود در جنگنده «کوثر» پیشرفته و بومی است

رئیس سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح گفت: تمام سیستم‌های موجود در جنگنده مافوق صوت «کوثر»، پیشرفته و بومی است

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه ۳۱ مردادماه روز صنایع دفاعی، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور صبح امروز از یک فروند جنگنده مافوق صوت مجهز به سامانه های اویونیک و کنترل آتش بومی نسل ۴ با نام «کوثر» رونمایی کرد.

امیر سرتیپ عبدالکریم بنی‌طرفی رئیس سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح (به عنوان سازمان متولی پروژه) در حاشیه مراسم امروز و در توضیح بیشتر درباره این دستاورد و تشابه نامی آن با پروژه رونمایی شده در سال‌های قبل، گفت: آنچه امروز رونمایی شد، جنگنده آموزشی رزمی مافوق صوت با نام «کوثر» است که تمام سیستم های آن پیشرفته و بومی است و با دستور رئیس جمهور نیز پرواز کرد.

وی افزود: این دو جنگنده از لحاظ کارکرد و تجهیزات بسیار با هم متفاوت هستند و توضیحات بیشتر در این خصوص به موقع توسط مسئولان ارائه می‌شود.

رئیس سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح در خصوص ماموریت جنگنده «کوثر ۸۸» که سال گذشته رونمایی شد، گفت: آن جنگنده صرفا آموزشی داشته و سرعت آن نیز زیر صوت است.

کد مطلب 4380806
هادی رضایی

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