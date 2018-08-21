به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه ۳۱ مردادماه روز صنایع دفاعی، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور صبح امروز از یک فروند جنگنده مافوق صوت مجهز به سامانه های اویونیک و کنترل آتش بومی نسل ۴ با نام «کوثر» رونمایی کرد.

امیر سرتیپ عبدالکریم بنی‌طرفی رئیس سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح (به عنوان سازمان متولی پروژه) در حاشیه مراسم امروز و در توضیح بیشتر درباره این دستاورد و تشابه نامی آن با پروژه رونمایی شده در سال‌های قبل، گفت: آنچه امروز رونمایی شد، جنگنده آموزشی رزمی مافوق صوت با نام «کوثر» است که تمام سیستم های آن پیشرفته و بومی است و با دستور رئیس جمهور نیز پرواز کرد.

وی افزود: این دو جنگنده از لحاظ کارکرد و تجهیزات بسیار با هم متفاوت هستند و توضیحات بیشتر در این خصوص به موقع توسط مسئولان ارائه می‌شود.

رئیس سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح در خصوص ماموریت جنگنده «کوثر ۸۸» که سال گذشته رونمایی شد، گفت: آن جنگنده صرفا آموزشی داشته و سرعت آن نیز زیر صوت است.