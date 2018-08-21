بازگشت ساعت کاری ادارات به حالت اولیه از اول شهریور

محمد حسین مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بازگشت ساعت کاری ادارات به حالت اولیه از ابتدای شهریور ماه خبر داد و اظهار داشت: به دلیل شدت گرمای هوا و همچنین صرفه جویی بهینه در مصرف انرژی ساعت شروع کار ادارات تا نیمه تیرماه امسال از ساعت ۸ صبح بود که اعلام شد از پایان مردادماه ساعت کاری نهادهای اجرایی از ۶:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و ۱۴ در پایتخت و شهرستان های استان تهران اجرایی شود و با این تغییرات کاهش چشمگیر مصرف انرژی را شاهد بودیم.

مقیمی در ادامه افزود: در راستای این تصمیم گیری روزانه ۴۰۰ مگاوات برق نیز صرفه جویی شد که و برای این ذخیره انژی از مردم تشکر می کنیم چرا که این کار بدون همراهی مردم میسر و قابل اجرا نبود.

وی در ادامه با اشاره به این که پیشنهاد تعیین پلکانی ساعت کاری ادارات، مدارس و دانشگاه ها و مشاغل آزاد برای نیمه دوم سال و از مهرماه مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: هنوز این بسته پیشنهادی نهایی نشده و در صورت تدوین این بسته پیشنهادی را به دولت ارائه خواهیم داد و ساعت شروع کاری ادارات با آغاز فعالیت مدارس و دانشگاه ها متفاوت خواهد بود تا از لحاظ بار ترافیکی بتوانیم به مدیریت بهتری بپردازیم.

استاندار تهران بیان داشت: با لحاظ تقسیم بندی ساعات کاری می توانیم از حجم بار ترافیک کلان شهر بکاهیم به نحوی که ساعت کاری ادارات از ۷ صبح مدارس و دانشگاه ها را ۸ و سایر کسبه از ساعت ۹ تعیین شود.

