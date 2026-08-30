جشن میلاد پیامبر(ص) با حضور پرشور مردم در دورود برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت محمد مصطفی(ص)، اجتماع شبانه مردم دورود رنگ و بوی جشن و شادی به خود گرفت و جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) با حضور پرشور شهروندان در میدان ولایت برگزار شد.

این مراسم با هدف گرامیداشت ولادت پیامبر گرامی اسلام(ص)، ترویج فرهنگ و معارف نبوی و ایجاد فضایی شاد و معنوی برای مردم شهرستان دورود برگزار شد و حضور گسترده خانواده‌ها از جلوه‌های ویژه این اجتماع مردمی بود.

اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری

در این جشن، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و هنری برای حاضران اجرا شد و جمعی از هنرمندان برتر استان لرستان در برگزاری برنامه‌های این مراسم مشارکت داشتند.

اجرای موسیقی، برنامه‌های شاد و متنوع هنری، مولودی‌خوانی و دیگر برنامه‌های فرهنگی و مناسبتی، از جمله بخش‌های این جشن بود که با استقبال مردم همراه شد.

میدان ولایت دورود در جریان این مراسم شاهد حضور گسترده شهروندانی بود که با حضور خانوادگی، میلاد باسعادت پیامبر اکرم(ص) را جشن گرفتند و در فضایی سرشار از شور، نشاط و حال‌وهوای معنوی، این مناسبت فرخنده را گرامی داشتند.

اجتماع مردمی برای گرامیداشت میلاد پیامبر(ص)

برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) در قالب اجتماع شبانه مردم دورود، فرصتی برای گردهمایی خانواده‌ها و شهروندان و گرامیداشت یکی از مهم‌ترین مناسبت‌های دینی و مذهبی بود.

این مراسم با تأکید بر ترویج فرهنگ و معارف نبوی و تقویت نشاط اجتماعی برگزار شد و برنامه‌های فرهنگی، هنری و مذهبی آن فضای متفاوتی را برای شهروندان دورودی رقم زد.

حضور پرشور مردم در این اجتماع، جلوه‌ای از ارادت شهروندان دورود به پیامبر گرامی اسلام(ص) و خاندان اهل‌بیت(ع) و همچنین مشارکت آنان در برنامه‌های فرهنگی و مذهبی شهرستان بود.