الحاق بهCFT در شرایط خروج آمریکا از برجام معنا ندارد

حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تلاش جریانی در مجلس برای الحاق ایران به کنوانسیون CFT گفت: پس از توافق برجام باید نظام پولی و مالی غرب با ایران همکاری می کرد، اما اروپا و آمریکا اعلام کردند ما نمی توانیم با شما همکاری کنیم، زیرا شما در لیست سیاه FAFT قرار دارید.

وی افزود: در همین راستا آقای طیب نیا وزیر وقت اقتصاد برخی تعهدات را پذیرفت و لوایح چهارگانه تهیه شد و به مجلس ارائه شد. زمانی که برجام مستقر بود و طرفین به برجام متعهد بودند این لوایح مورد نیاز بود که مراحل بررسی و تصویب آن در مجلس در حال طی شدن بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: با خروج آمریکا از برجام، عدم توفیق در مذاکرات با اروپا، نظام مالی و پولی دنیا با ایران کار نخواهد کرد، لذا در حال حاضر ایران در لیست سیاه FAFT قرارداشته باشد و یا قرار نداشته باشد نظام پولی و مالی غرب با ما کار نخواهد کرد.

سخنگوی شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی ادامه داد: اگر برجام اجرا می شد تصویب این لوایح قابل توجیه بود اما در حال حاضر تصویب این لوایح چهارگانه توجیهی ندارد.

وی افزود: در حال حاضر حتی اگر همه کنواسیون های بین المللی را هم بپذیریم امکان برقراری روابط مالی ایران و غرب به دلیل تحریم های ثانویه آمریکا وجود ندارد.