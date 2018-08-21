با ون خورشیدی طبیعت گردی کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، خودروی یادشده که Trakkadu ۴۵۰ S نام دارد، توسط شرکت تراکا تولید شده و علاوه بر یک صفحه خورشیدی بزرگ در سقف خود دارای یک باتری لیتیومی برای ذخیره سازی انرژی است.

ظاهر این خودروی ون تفاوتی با خودروهای ون عادی ندارد، اما در داخل آن امکانات و تجهیزات مختلفی برای ایجاد آسایش و راحتی نصب شده که زندگی طولانی مدت را در آن ممکن می کند.

امکان انتقال نیرو به چهار چرخ، چرخ های ۱۷ اینچی مستحکم، چراغ های ال ای دی، یک سیستم نرم افزاری تفریحی و چندرسانه ای سازگار با بلوتوث و دارای شش بلندگو، سیستم تشخیص خستگی راننده و به صدا درآوردن بوق هشدار، سیستم کمکی کنترل مسیر رانندگی، دوربین پشتی و ترمز تقویت شده از جمله امکانات این ون است.

موتور دیزلی توربوی ۲۰۱ اسب بخاری تولیدی شرکت فولکس واگن و سیستم انتقال نیروی خودکار ۷ سرعته دی اس جی از جمله قابلیت های این خودروی ون است.

در داخل این خودرو نیز تخت دونفره تاشو، کمد کوچک و فضای ذخیره سازی، یک آشپزخانه کوچک با یخچال و فریزر ۸۰ لیتری و یک فضای کوچک برای پخت و پز در نظر گرفته شده است. میزهای تاشوی صرف غذا و باتری ۱۲۵ آمپری لیتیومی از جمله دیگر امکانات این خودرو است.

در صورت تمایل امکان نصب مخزن آب ۵۵ لیتری، سیستم گرم کردن آب و یک دو هم در این خودرو وجود دارد. قیمت این محصول که در سه ماهه اول سال ۲۰۱۹ روانه بازار می شود حدود ۹۹۲۲۵ دلار است.