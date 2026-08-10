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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۹

شرور سابقه‌دار در درگیری با پلیس نوشهر مجروح و بازداشت شد

شرور سابقه‌دار در درگیری با پلیس نوشهر مجروح و بازداشت شد

نوشهر- فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر از مجروح شدن و دستگیری یک فرد سابقه‌دار در جریان عملیات پلیس و درگیری با مأموران انتظامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت نورانی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی درباره فعالیت مجرمانه و ایجاد مزاحمت و ناامنی توسط یکی از افراد سابقه‌دار، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، موفق به شناسایی متهم شدند و در ادامه برای دستگیری وی وارد عمل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر با اشاره به سوابق کیفری متهم، گفت: این فرد دارای سوابقی از جمله شرارت، ورود به عنف و اخاذی بوده است.

نورانی ادامه داد: متهم هنگام دستگیری در برابر مأموران مقاومت کرده و با استفاده از سلاح سرد به سمت آنان حمله‌ور شد.

وی تصریح کرد: مأموران انتظامی در راستای اجرای مأموریت و با رعایت ضوابط و مقررات قانونی، برای رفع تهدید موجود اقدام به تیراندازی کردند که در پی آن متهم از ناحیه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و زمین‌گیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر خاطرنشان کرد: فرد مجروح پس از دریافت اقدامات درمانی لازم، برای طی مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

نورانی تأکید کرد: برخورد با افراد مخل نظم و امنیت عمومی و پیشگیری از اقدامات مجرمانه با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

کد مطلب 6913184

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