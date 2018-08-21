آمارهای تبادلات اقتصادی ایران و روسیه نامناسب است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی تیزهوش تابان صبح سه شنبه در نشست هم اندیشی توسعه همکاری تجاری مازندران و ولگاگراد روسیه در ساری با اشاره به سفر هیئت ۴۰ نفره تجاری و اقتصادی روسیه با مازندران اظهار داشت: در اتاق مشترک ایران و روسیه ترکیب جدیدی را ایجاد کردیم و برای ارتباط تجاری با روسیه بررسی های زیادی انجام شده است.

وی ادامه داد: با توجه به امکانات خوب موجود در هر دو کشور، آمارهای خوبی در زمینه تبادلات اقتصادی نداریم و وظیفه بخش خصوصی این است موانع و نقاط ضعف کارها را شناسایی و برطرف کند.

تیزهوش تابان اضافه کرد: بخش دولتی برای تقویت زیرساخت های مناسبات اقتصادی از سوی بخش خصوصی در دو کشور در حال تلاش هستند و با موافقت حضور ایران در پیمان ارواسیا و عملیاتی شدن این پیمان سبب می شود تا واحدهای تولیدی و بازرگانان با تعرفه کمتری در روسیه و چهار کشور دیگر حضور یابند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه تصریح کرد: برگزاری نشست ها سبب تقویت و فعال شدن توسعه مناسبات اقتصادی می شود و باید موانع فراروی را حل کنیم.

تیزهوش تابان یکی از مشکلات روابط را اقتصادی را قوانین دو کشور بیان کرد و افزود: سازمان و جایگاهی وجود ندارد تا سندهای تنظیم شده را بررسی و ارزیابی کند و در اتاق مشترک ایران و روسیه سعی کردیم دایر حقوقی را فعال کنیم.

وی افزود: یکی از بحث های مهم، اختلافات احتمالی که ممکن است در بحث های تجاری ایجاد شود و باید نسبت به این مهم برنامه ریزی کنیم.

هیئت ۴۰ نفر اقتصادی و تجاری روسیه صبح امروز به مازندران سفر کرد.