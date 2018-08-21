به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت عید سعید قربان رادیو فرهنگ ویژه برنامه ای را به صورت زنده از مرکز توان افزایی نهاد مردمی شورای شهر تهران روی آنتن می برد.

گروه کُر حنانه و آوا، گروه موسیقی آذری ساوالان در این ویژه برنامه حضور دارند و خوانندگانی چون مجتبی کبیری، پرویز طاهری و یزدان موسوی به صورت زنده برنامه اجرا خواهند کرد. همچنین میلاد کیایی از نوازندگان قدیمی سنتور در این برنامه حضور دارد.

در این برنامه بیماران ام اس و اوتیسم اجرای زنده خواهند داشت و قطعه های شاد نمایشی نیز اجرا می شود.

این ویژه برنامه روز عید قربان ساعت ۹ الی ۱۲ از رادیو فرهنگ پخش می شود.

«تا انتها ایمان» در گروه تاریخ و اندیشه به تهیه کنندگی نیکنام جبرائیلی پور و اجرای سکینه ارجمندی و حسین خدادادبیگی تولید و پخش می شود.

علاقه مندان می توانند رادیو فرهنگ را روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ مگا هرتز بشنوند.