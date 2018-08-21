خروجی جلسات باید برای مردم ملموس باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید قاسم جاسمی امروز سه شنبه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: بارها از حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری شنیده شده که ما خدمتگزار مردم هستیم و باید برای خدمت به مردم تلاش همه جانبه و فراگیر داشته باشیم.

وی افزود: در رابطه با مسائل سیاسی نیز از شخص رئیس جمهور و نمایندگان مجلس گرفته تا دیگر سلسله مراتب از طرف مردم تعیین می شوند، لذا خدمت به مردم و رسیدگی به مشکلات آنها باید در راس همه امور قرار بگیرد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: علی رغم تمام تلاش ها همچنان مسائل و مشکلات مردم به خصوص سرمایه گذاران در استان کرمانشاه هنوز حل و فصل نشده است.

جاسمی با اشاره به اینکه امروز مردم در پیچ و خم مشکلات اداری بسیار گرفتار هستند، بیان کرد: استاندار نماینده تام الاختیار دولت است لذا باید تدبیری کند که خروجی جلسات برای مردم ملموس و شیرینی تصویب این صورتجلسات به کام مردم باشد.

وی در پایان گفت: همانطور که رئیس جمهور و معاون اول وی تاکید دارند باید تلاش کنیم مدیرانی بر سرکار بیایند که قدرت ریسک پذیری و شجاعت داشته باشند.