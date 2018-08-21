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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۵۳

حجت نظری پیشنهاد داد:

دسترسی عمومی شهروندان به طرح تفصیلی

دسترسی عمومی شهروندان به طرح تفصیلی

یک عضو شورای شهر تهران درخواست کرد طرح تفصیلی به صورت عمومی در دسترس همه شهروندان تهرانی قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت نظری در جلسه علنی روز سه شنبه از شهردار تهران خواست چون مدیریت شهری در دوره پنجم اصل خود را بر مبنای شفافیت بنا کرده و در این راستا تلاش های زیادی را انجام داده است، دسترسی عمومی شهروندان تهرانی به طرح تفصیلی را فراهم کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر در سایت شهرداری تهران میزان بسیار کمی از این اطلاعات به واسطه کد نوسازی یک ملک خاص در اختیار شهروندان قرار می گیرد. اما از آنجا که مشارکت واقعی مردم در مدیریت شهر و استفاده از نظرات هرچه بهتر و بیشتر آنان مستلزم گردش کافی اطلاعات است، بهتر است دسترسی به اطلاعات جامع تری برای شهروندان مقدور شود.

وی افزود: انحصار این اطلاعات در دست بخش کوچکی از کارمندان شهرداری تهران، مسبب ایجاد رانت در سطوح مختلف مدیریت شهری شده است که با گردش آزاد اطلاعات می توان جلوی چنین پدیده ای را گرفت و علاوه بر آن باعث تقویت نظارت شهروندان نسبت به امور شهری و همچنین تسهیل و تسریع در امور پژوهشی می شود.

کد مطلب 4380875
نورا حسینی

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