به گزارش خبرنگار مهر، تقی کبیری صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری نشست هماهنگی برگزاری طرح ترافیکی ایام عید قربان در سمنان خبر داد و تأکید کرد: پلیس‌راه استان سمنان با تمهیدات لازم در تعطیلات عید قربان سعی در ارتقای خدمت‌رسانی به مردم و زائران رضوی، کنترل ترافیک و همچنین کاهش خسارات ناشی از تصادفات رانندگی نقش‌آفرینی می‌کند.

وی افزود: به دلیل اینکه در سال جاری عید سعید قربان با تعطیلات آخر هفته هم‌زمان‌شده و زائران رضوی و مسافران تابستانی بسیاری از استان سمنان تردد خواهند کرد لذا پلیس تمهیدات خاصی برای این تعطیلات در نظر گرفته است.

ضرورت استراحت در جاده های کویری سمنان

رئیس پلیس‌راه استان سمنان بابیان اینکه در شهرها نیز محدودیت‌هایی در روز برگزاری نماز عید قربان اعمال می‌شود، تأکید کرد: پلیس آماده راهنمایی مسافران و افراد ناآشنا با شهرها و جاده‌های استان در این روز است.

کبیری افزایش ماندگاری زائران رضوی برای استراحت در بین شهرهای استان سمنان را یکی از ضرورت‌های تردد در راه‌های کویری این منطقه دانست و تأکید کرد: رعایت مسائل ایمنی و قانون، ضامن سفری ایمن است که متأسفانه باید گفت ۳۵ درصد تصادفات به دلیل سبقت و سرعت غیرمجاز و ۳۸ درصد تصادفات به علت عدم توجه به جلو و خستگی و خواب‌آلودگی راننده رخ می‌دهند و این نشان می‌دهد که به‌جز رانندگی و تنها رسیدن به مقصد باید به مسائل دیگری نیز توجه داشت.

وی ابراز کرد: جاده‌های سمنان کویری هستند و این ویژگی باعث یکنواختی ایجاد خستگی در چشمان رانندگان می‌شود پس استراحت کافی در راه‌های این استان ضروری است.