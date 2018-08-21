۵۹ میلیارد تومان کالای قاچاق در استان کرمان کشف شد

سردار رضا بنی اسدی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص کشف انبارهای احتکاری در استان کرمان اظهار کرد: کلیدواژه ای که این روزها به آن پرداخته می شود احتکار است.

وی ادامه داد: برخی افراد زیاده طلب کالا را به صورت عمده به منظور گرانفروشی و اضرار به جامعه در انبارها نگهداری می کنند.

بنی اسدی فر با اشاره به شناسایی انبارهای احتکار کالا در استان کرمان گفت: این انبارها با اقدامات اطلاعاتی پلیس و پشتیبانی جامعه اطلاعاتی اعم از اداره اطلاعات، سپاه و بسیج شناسایی شده اند.

فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد: محتکران اقلام متناهبی کالا را در انبارها ذخیره کرده بودند تا در فرصت مناسب برای تامین منافعشان در بازار به فروش برسانند.

وی ادامه داد: تعداد زیادی از انبارهای احتکار کالا برای تنظیم بازار و انضباط اقتصادی و مبارزه با مخلان امنیت با حمایت و پشتیبانی دستگاه قضایی کشف و پلمپ شد.

سردار بنی اسدی یادآور شد: همواره اجرای ماموریت های پلیس منوط به اذن دستگاه قضایی است.

فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به اینکه در شرایط کنونی کشور مورد تهدید است، افزود: باید برنامه ریزی دقیقی برای مقابله با توطئه های دشمنان در حوزه داخلی و بین المللی انجام شود. همه ما سرنشینان یک کشتی هستیم که باید نسبت به حفظ و صیانت از مجموعه دقت لازم را داشته باشیم.

کشف مقادیر قابل توجهی دارو از انبارهای احتکاری

وی گفت: عمده کالای کشف شده از انبارهای احتکار کالا شامل لوازم خانگی، وسایل گرمایشی، مخزن های مورد استفاده در حوزه تاسیسات، اقلام خوراکی مانند برنج و گوشت منجمد، لوازم یدکی خودرو و آهن آلات است.

بنی اسدی همچنین از کشف مقادیر قابل توجهی دارو از این انبارها خبر داد و افزود: این اقلام در مکان های مختلفی شناسایی شده اند که ارزش ریالی این کالا تا چند روز گذشته بیش از ۳۲ میلیارد تومان بوده است.

وی گفت: هنوز بسیاری از کالای کشف شده از انبارهای احتکار کالا در استان کرمان محاسبه نشده است.

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۵۹ میلیارد تومان کالای قاچاق طی سال جاری در استان کرمان خبر داد و گفت: در این زمینه شاهد رشد ۸۵ درصدی نسبت به سال گذشته هستیم.

فرمانده انتظامی استان کرمان به روش های احتکار کالا اشاره و تصریح کرد: محتکران روش های متنوعی برای احتکار کالا دارند که در تمامی این موارد محتکران از عرضه کالا به بازار مصرف خودداری می کنند.

وی عنوان کرد: نگهداری کالا در انبارهای عمده، دپوی کالا در انبارهای گمرک و عدم ترخیص بدون دلیل، نگهداری در سردخانه های بزرگ، نگهداری به صورت خرد در محله های متعدد، نگهداری کالا به میزان بسیار زیاد در منازل، نگهداری کالای تولید شده در انبار کارخانجات تولید کننده، نگهداری کالای تولید شده در انبارهایی که به صورت جاسازی در محل فروش در بازار تعبیه شده اند؛ از جمله روش های احتکار کالاست.

اعدام، حبس و شلاق در انتظار مخلان نظام اقتصادی

وی به مجازات هایی که قانونگذار برای این جرم احتکار در نظر گرفته است اشاره و تصریح کرد: براساس قانون اگر اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی به قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با آن یا با علم به موثر بودن این اقدام در مقابله با نظام باشد؛ مرتکب یا مرتکبان محارب و مفسد فی الارض شناخته شده و برابر قانون به اعدام محکوم می شوند.

بنی اسدی فر عنوان کرد: در غیر این صورت بنا به تشخیص قاضی به حبس از پنج تا ۲۰ سال محکوم می شوند. در هر مورد دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط تمامی اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده حکم را صادر می کنند.

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: دادگاه می تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس مرتکب را به ۲۰ تا ۵۰ ضربه شلاق در ملاعام هم محکوم کند.

وی تصریح کرد: آنچه که گفته شد بخشی از مجازات هایی است که توسط دستگاه قضایی برای فرد احتکارکننده پیش بینی شده است.

لزوم همکاری مردم در مساله شناسایی مخلان نظام اقتصادی

سردار بنی اسدی با اشاره به اینکه در زمینه برخورد با محتکران دچار خلا قانونی نیستیم، افزود: مردم همواره در شرایط بحرانی پشتیبانی نظام بوده اند و همه دستگاه ها نظامی و اطلاعاتی برای آرامش و امنیت مردم هستند.

وی ورود مردم در این مساله را بسیار مهم و تاثیرگذار دانست و ادامه داد: مردم همواره مدافع نظام بوه اند و در شرایط کنونی انتظار این است برای حفظ امنیت و آرامش جامعه نقش خود را در این موضوعات ایفا کنند.

بنی اسدی عنوان کرد: مردم نسبت به تخلفات و هنجارشکنی ها بی تفاوت نباشند و در حوزه مقابله با مخلان نظام اقتصادی بر مبنای آموزه های دینی امر به معروف و نهی از منکر می توانند تاثیرگذار باشند.

وی با اشاره به اینکه سیستم ها بدون حمایت مردم راه به جایی نمی برند، افزود: بسیاری از اقدامات رده های امنیتی به واسطه پشتیبانی مردم است.

افزایش ۲۰۰ درصدی عملکرد پلیس کرمان در برخورد با مخلان نظام اقتصادی

فرمانده انتظامی استان کرمان با تاکید بر اینکه مردم نباید نسبت به سرنوشت خود بی تفاوت باشند، افزود: عملکرد پلیس در حوزه برخورد با مخلان نظام اقتصادی و محتکران در سال جاری ۲۰۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه برخی با اقدامات منفعت طلبانه مقطعی خود امنیت جامعه را به چالش می کشانند، گفت: محتکران بدانند دستگاه قضایی، رده های امنیتی به ویژه پلیس در زمینه مسائل امنیتی و نیازهای اساسی مردم با هیچ کس تعارف ندارد و کوتاه نخواهد آمد.

عرضه کالای ضبط شده از انبارهای احتکاری در بازار

بنی اسدی فر تصریح کرد: انبارهای احتکاری با هماهنگ دستگاه قضایی بنا به دستور دادستان پلمپ و لیست برداری می شود. سپس توسط یک رده مشخص کالاهای ضبط شده براساس قیمت روز به بازار عرضه می شود.

وی با اشاره به اینکه رسیدگی به این پرونده ها در دستگاه قضایی دنبال می شود، گفت: کالای کشف شده در حالت دپو و انبار نمی ماند براساس تشخیص دستگاه قضایی به بازار مصرف ارائه می شود.

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: دست استمداد به سوی مردم دراز می کنیم که تک تک افراد برای جامعه پلیس باشند و نسبت به موضوعات بی تفاوت نبوده و واکنش نشان دهند.

وی تاکید کرد: افراد در صورت مشاهده رفتارهای مشکوک و خلل در روند امنیت جامعه با سامانه ۱۱۰ و ۱۹۷ تماس حاصل کرده و گزارش دهند.

بنی اسدی فر گفت: هرچقدر ارتباط بین مردم و پلیس تقویت شود در حوزه برون رفت از ناهنجاری های اجتماعی و امنیتی موفق تر خواهیم بود.

وی گفت: معتقدیم پلیس جامعه محور و برای مردم هستیم و امیدواریم مردم با درک شرایط نقش خود را در حوزه امنیت ادا کنند.

فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد: گذر از شرایط موجود نظام و امنیت ما را تثبیت می کند باید با انضباط اقتصادی مناسب شرایط کنونی را مدیریت کنیم.