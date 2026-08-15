عوارض ارزش افزوده چهارمحال و بختیاری ۳۶ درصد افزایش یافت

عزیزالله گنجی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این میزان اعتبار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶ درصد افزایش داشته است و در راستای توسعه زیرساخت‌ها، عمران و آبادانی شهرها و روستاهای استان اختصاص یافته است.

وی افزود: از مجموع اعتبارات اختصاص‌یافته، بیش از ۴۶۶ میلیارد تومان به شهرداری‌ها، ۲۱۶ میلیارد تومان به روستاهای دارای دهیاری، بیش از ۶ میلیارد تومان به روستاهای فاقد دهیاری و بیش از ۴۵ میلیارد تومان به امور عشایری اختصاص یافته است.

مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: همچنین بیش از ۲۷ میلیارد تومان به حوزه ورزش و جوانان اختصاص یافته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۳ درصد رشد داشته است.

گنجی تصریح کرد: بیش از ۱۱ میلیارد تومان نیز به پارک علم و فناوری استان اختصاص یافته که این میزان با رشد چشمگیر ۳۶۰ درصدی همراه بوده است.

وی خاطرنشان کرد: این اعتبارات در راستای توسعه زیرساخت‌ها، عمران و آبادانی شهرها و روستاها و همچنین تقویت بخش‌های خدماتی، ورزشی و علمی هزینه خواشد.