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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۴

پرسش‌های اکنون به تاریخ‌نگاری رسید؛ چه کسی تاریخ هنرمعاصر را می‌نویسد؟

پرسش‌های اکنون به تاریخ‌نگاری رسید؛ چه کسی تاریخ هنرمعاصر را می‌نویسد؟

سومین نشست از سلسله‌نشست‌های «پرسش‌های اکنون» موزه هنرهای معاصر تهران روز دوشنبه ۲۶ مرداد با حضور بهرنگ صمدزادگان و سیامک دل‌زنده برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست از سلسله‌نشست‌های «پرسش‌های اکنون» با عنوان «چه کسی تاریخ هنر معاصر را می‌نویسد؟» روز دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۶، با حضور بهرنگ صمدزادگان و سیامک دل‌زنده در کتابخانه موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود.

«پرسش‌های اکنون» مجموعه‌ای از گفتگوهای تخصصی درباره هنر و زمانه ماست که با هدف طرح و بررسی پرسش‌های بنیادین هنرهای تجسمی شکل گرفته است. این مجموعه می‌کوشد به‌جای پرداختن به موضوعات مقطعی و مناسبت‌محور، مفاهیم و مسئله‌هایی را به گفتگو بگذارد که در شکل‌گیری اندیشه، نهادها، روایت‌ها و تجربه هنر معاصر نقشی تعیین‌کننده دارند.

سومین نشست این مجموعه با عنوان «چه کسی تاریخ هنر معاصر را می‌نویسد؟» به مسئله تاریخ‌نگاری هنر معاصر و سازوکارهایی می‌پردازد که از خلال آنها آثار، هنرمندان، جریان‌ها و رویدادهای هنری وارد روایت تاریخ می‌شوند یا از آن بیرون می‌مانند.

این نشست می‌کوشد این پرسش را مطرح کند که آیا تاریخ هنر معاصر صرفاً حاصل پژوهش، اسناد و تحلیل انتقادی است یا مجموعه‌ای از انتخاب‌ها، نهادها و مناسبات قدرت نیز در شکل‌گیری و تثبیت آن نقش دارند. از همین منظر، جایگاه موزه، گالری، دانشگاه، منتقد، مجموعه‌دار، بازار و رسانه در تولید و تدوین روایت‌های تاریخی هنر معاصر بررسی خواهد شد.

محورهای اصلی گفتگو عبارتند از تاریخ هنر معاصر چگونه ساخته و نوشته می‌شود؟، تاریخ‌نگاری در هنر معاصر چه اهمیت و جایگاهی دارد و چه تفاوتی با تاریخ نگاری هنر مدرن و کلاسیک؟، چه کسانی و چه نهادهایی در تثبیت یا حذف هنرمندان، آثار و جریان‌های هنری از روایت تاریخ نقش دارند؟، موزه، گالری، دانشگاه، منتقد، مجموعه‌دار، بازار و رسانه چه نقشی در تدوین تاریخ هنر معاصر ایفا می‌کنند؟ و در نهایت، آیا تاریخ هنر معاصر ایران بیش از آنکه محصول پژوهش و بررسی انتقادی باشد، تحت تأثیر سازوکارهای نهادی و مناسبات قدرت شکل گرفته است؟

در این نشست، بهرنگ صمدزادگان و سیامک دل‌زنده درباره این موضوع سخنرانی و گفتگو خواهند کرد و حسین گنجی دبیری نشست را بر عهده دارد.

کد مطلب 6916714
آزاده فضلی

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