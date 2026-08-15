به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست از سلسله‌نشست‌های «پرسش‌های اکنون» با عنوان «چه کسی تاریخ هنر معاصر را می‌نویسد؟» روز دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۶، با حضور بهرنگ صمدزادگان و سیامک دل‌زنده در کتابخانه موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود.

«پرسش‌های اکنون» مجموعه‌ای از گفتگوهای تخصصی درباره هنر و زمانه ماست که با هدف طرح و بررسی پرسش‌های بنیادین هنرهای تجسمی شکل گرفته است. این مجموعه می‌کوشد به‌جای پرداختن به موضوعات مقطعی و مناسبت‌محور، مفاهیم و مسئله‌هایی را به گفتگو بگذارد که در شکل‌گیری اندیشه، نهادها، روایت‌ها و تجربه هنر معاصر نقشی تعیین‌کننده دارند.

سومین نشست این مجموعه با عنوان «چه کسی تاریخ هنر معاصر را می‌نویسد؟» به مسئله تاریخ‌نگاری هنر معاصر و سازوکارهایی می‌پردازد که از خلال آنها آثار، هنرمندان، جریان‌ها و رویدادهای هنری وارد روایت تاریخ می‌شوند یا از آن بیرون می‌مانند.

این نشست می‌کوشد این پرسش را مطرح کند که آیا تاریخ هنر معاصر صرفاً حاصل پژوهش، اسناد و تحلیل انتقادی است یا مجموعه‌ای از انتخاب‌ها، نهادها و مناسبات قدرت نیز در شکل‌گیری و تثبیت آن نقش دارند. از همین منظر، جایگاه موزه، گالری، دانشگاه، منتقد، مجموعه‌دار، بازار و رسانه در تولید و تدوین روایت‌های تاریخی هنر معاصر بررسی خواهد شد.

محورهای اصلی گفتگو عبارتند از تاریخ هنر معاصر چگونه ساخته و نوشته می‌شود؟، تاریخ‌نگاری در هنر معاصر چه اهمیت و جایگاهی دارد و چه تفاوتی با تاریخ نگاری هنر مدرن و کلاسیک؟، چه کسانی و چه نهادهایی در تثبیت یا حذف هنرمندان، آثار و جریان‌های هنری از روایت تاریخ نقش دارند؟، موزه، گالری، دانشگاه، منتقد، مجموعه‌دار، بازار و رسانه چه نقشی در تدوین تاریخ هنر معاصر ایفا می‌کنند؟ و در نهایت، آیا تاریخ هنر معاصر ایران بیش از آنکه محصول پژوهش و بررسی انتقادی باشد، تحت تأثیر سازوکارهای نهادی و مناسبات قدرت شکل گرفته است؟

در این نشست، بهرنگ صمدزادگان و سیامک دل‌زنده درباره این موضوع سخنرانی و گفتگو خواهند کرد و حسین گنجی دبیری نشست را بر عهده دارد.