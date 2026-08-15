تقدیر مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس از خادمان شعائر حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس، در پیامی با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم(ص) درباره ماندگاری حرارت شهادت امام حسین(ع) در دل‌های مؤمنان، ایام محرم و صفر را جلوه‌گاه عشق، بصیرت، ایثار و وفاداری ملت ایران به مکتب سیدالشهدا(ع) دانست.

وی با بیان اینکه امسال مراسم محرم و صفر در استان فارس با حال‌وهوایی متفاوت و آکنده از عطر شهادت و شور «یا لثارات الحسین(ع)» برگزار شد، افزود: این ایام با سوگ شهادت «رهبر شهید انقلاب اسلامی» و حضور باشکوه مردم در مراسم تشییع پیکر مطهر ایشان پیوند یافت و بار دیگر بصیرت و ولایت‌مداری مردم دیار سومین حرم اهل‌بیت(ع) را به نمایش گذاشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس، شکوه، عظمت و نظم برنامه‌های عزاداری و خدماتی محرم و صفر را حاصل مجاهدت خالصانه، همدلی مؤمنانه و حضور پرشور مردم، نهادهای مردمی و مسئولان دانست و از همه دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم قدردانی کرد.

حجت الاسلام ولدان در این پیام از آیت‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، استانداری و شورای تأمین استان، ائمه جمعه و جماعت، فرماندهان نظامی و انتظامی، سپاه و بسیج، شورای هیأت‌های مذهبی، کانون مداحان، فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی و خدمت‌رسان و بانک‌های استان تقدیر کرد.

وی همچنین از اصحاب رسانه، صداوسیمای مرکز فارس، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری و مطبوعات، اتحادیه انجمن‌های اسلامی، کانون‌های فرهنگی، فعالان فرهنگ عاشورایی، هیأت‌های مذهبی، ذاکران و مداحان اهل‌بیت(ع)، موکب‌داران و خادمان حسینی و عموم مردم مؤمن و متدین استان فارس به عنوان دیگر همراهان و خادمان این ایام نام برد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس تأکید کرد: این مجموعه با اخلاص، نظم، همراهی و احساس مسئولیت، زمینه برگزاری باشکوه، امن، منظم و سرشار از معنویت مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش را فراهم کردند و جلوه‌ای از خدمت، مشارکت مردمی و عشق به سیدالشهدا(ع) را به نمایش گذاشتند.

حجت الاسلام ولدان سرمایه اجتماعی شکل‌گرفته در ایام محرم و صفر را گران‌بها توصیف کرد و گفت: آنچه در این ایام جلوه‌گر شد، سرمایه‌ای از ایمان، وحدت، انسجام، خدمت‌رسانی، مشارکت مردم و پیوند عمیق جامعه با فرهنگ عاشورا بود که باید در مسیر تعمیق شعائر حسینی، ترویج معارف اهل‌بیت(ع) و تحکیم همبستگی اجتماعی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان از درگاه خداوند متعال برای همه خادمان و عاشقان سیدالشهدا(ع)، توفیق، عزت، سلامتی و قبولی طاعات و خدمات را مسئلت کرد و ابراز امیدواری کرد این تلاش‌های مخلصانه، مشمول عنایات حضرت ولی‌عصر(عج) و ذخیره‌ای برای آخرت خادمان اهل‌بیت(ع) باشد.