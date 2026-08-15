رشد ۳۴ برابری ترانزیت کالا از مرزهای جنوب سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عبدالهی از افزایش ۳۴ برابری ترانزیت کالا از طریق مرزهای جنوب استان در چهار ماهه سال جاری خبر داد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب سیستان و بلوچستان بیان کرد: در این مدت ۱۹۹ هزار و ۷۶۹ تن انواع کالا از طریق مرزهای چابهار و ریمدان ترانزیت شده است.
وی ادامه داد: این حجم از جابهجایی توسط ۸ هزار و ۵۳۰ سفر ناوگان حملونقل جادهای انجام گرفته است.
عبدالهی گفت: عمده کالاهای ترانزیتی شامل برنج ، مواد پلاستیکی ، آب معدنی و سایر کالا ها بوده که پس از ورود از طریق مرزهای جنوب استان به مقاصد مورد نظر حمل شدهاند.
وی افزود: مرزهای چابهار و ریمدان به دلیل قرار گرفتن در مسیرهای مهم تجاری منطقه، از جایگاه ویژهای در زنجیره تأمین و جابهجایی کالا برخوردار هستند و توسعه فعالیتهای ترانزیتی در این مبادی میتواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و تجاری کشور ایفا کند.
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