رشد ۳۴ برابری ترانزیت کالا از مرزهای جنوب سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عبدالهی از افزایش ۳۴ برابری ترانزیت کالا از طریق مرزهای جنوب استان در چهار ماهه سال جاری خبر داد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب سیستان و بلوچستان بیان کرد: در این مدت ۱۹۹ هزار و ۷۶۹ تن انواع کالا از طریق مرزهای چابهار و ریمدان ترانزیت شده است.

وی ادامه داد: این حجم از جابه‌جایی توسط ۸ هزار و ۵۳۰ سفر ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای انجام گرفته است.

عبدالهی گفت: عمده کالاهای ترانزیتی شامل برنج ، مواد پلاستیکی ، آب معدنی و سایر کالا ها بوده که پس از ورود از طریق مرزهای جنوب استان به مقاصد مورد نظر حمل شده‌اند.

وی افزود: مرزهای چابهار و ریمدان به دلیل قرار گرفتن در مسیرهای مهم تجاری منطقه، از جایگاه ویژه‌ای در زنجیره تأمین و جابه‌جایی کالا برخوردار هستند و توسعه فعالیت‌های ترانزیتی در این مبادی می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و تجاری کشور ایفا کند.