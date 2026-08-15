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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۴

رشد ۳۴ برابری ترانزیت کالا از مرزهای جنوب سیستان و بلوچستان

رشد ۳۴ برابری ترانزیت کالا از مرزهای جنوب سیستان و بلوچستان

زاهدان - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب سیستان و بلوچستان از افزایش ۳۴ برابری ترانزیت کالا از طریق مرزهای جنوب استان در چهار ماهه سال جاری خبر داد.

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به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عبدالهی از افزایش ۳۴ برابری ترانزیت کالا از طریق مرزهای جنوب استان در چهار ماهه سال جاری خبر داد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب سیستان و بلوچستان بیان کرد: در این مدت ۱۹۹ هزار و ۷۶۹ تن انواع کالا از طریق مرزهای چابهار و ریمدان ترانزیت شده است.

وی ادامه داد: این حجم از جابه‌جایی توسط ۸ هزار و ۵۳۰ سفر ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای انجام گرفته است.

عبدالهی گفت: عمده کالاهای ترانزیتی شامل برنج ، مواد پلاستیکی ، آب معدنی و سایر کالا ها بوده که پس از ورود از طریق مرزهای جنوب استان به مقاصد مورد نظر حمل شده‌اند.

وی افزود: مرزهای چابهار و ریمدان به دلیل قرار گرفتن در مسیرهای مهم تجاری منطقه، از جایگاه ویژه‌ای در زنجیره تأمین و جابه‌جایی کالا برخوردار هستند و توسعه فعالیت‌های ترانزیتی در این مبادی می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و تجاری کشور ایفا کند.

کد مطلب 6915330

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