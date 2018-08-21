حذف صفر از پول ملی و افزایش حقوق راهکار مادورو برای بحران اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، ونزوئلا از دیروز دوشنبه اسکناس‌های جدید خود را با حذف پنج صفر از پول ملی وارد بازار کرد. این بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا است که کشورش با بحران بی‌سابقه اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند.

دولت مادورو امیدوار است که برنامه اصلاحی جدید نه تنها بتواند تورم را در کشور کاهش دهد بلکه به آنچه کاراکاس جنگ اقتصادی از سوی «نیروهای امپریالیستی» می نامد نیز پایان دهد.

بر این اساس بزرگترین اسکناس ونزوئلا ۵۰۰ بولیوار خواهد بود و اسکناس های جدیدی نیز وارد بازار می شوند و اسکناس های قدیمی تنها برای مدتی معتبر خواهند بود.

از جمله دیگر اقدامات مادورو افزایش ۳۵۰۰ درصدی حداقل دستمزدها است. اقدامی که برخی از اقتصاددانان آن را باعث افزایش بیشتر تورم ارزیابی می کنند.

بر اساس مطالعه جدیدی که از سوی پارلمان ونزوئلا صورت گرفته قیمت ها به طور متوسط هر ۲۶ روز در این کشور دوبرابر شده‌ است.

برنامه اصلاحات اقتصادی ونزوئلا پس از آن رونمایی شد که صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرد تورم ونزوئلا در سال جاری می تواند به یک میلیون درصد برسد. ونزوئلا گرفتار شرایط ابرتورمی است و میزان تورم سالیانه محاسبه شده در ماه ژوئیه ۸۰ هزار درصد اعلام شده است.