تابستان داغ پرسپولیس در «برزیل» و «دوحه»!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۲۰:۱۵ روز پنجشنبه هفته جاری در هفته پنجم رقابت های لیگ برتر به مصاف صنعت نفت در آبادان می رود. سرخپوشان پایتخت در حالی به منطقه «برزیل فوتبال ایران» می روند که باید بلافاصله خودشان را به دوحه قطر برسانند تا بازی رفت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا را مقابل الدحیل برگزار کنند.

برانکو ایوانکوویچ بدون شک یکی از سخت ترین هفته های خود را در چهار سال اخیر حضورش در پرسپولیس تجربه خواهد کرد. پروفسور پرسپولیسی ها به دلیل محرومیت از حضور در نقل و انتقالات تابستانی نتوانست تیمش را تقویت کند تا مجبور شود پرسپولیس را با کمترین تغییر در چینش بازیکن به مصاف حریفان بفرستد.

برانکو ایوانکوویچ در حالی تیمش را پشت درهای بسته تمرین می دهد که کمتر کسی است ترکیب پرسپولیس را اشتباه حدس بزند. چونکه او اصلا مهره شاخصی روی نیمکت ندارد که بخواهد به میدان بفرستد.

بازیکنان پرسپولیس داغ ترین بازی های خود را در هفته پیش رو انجام خواهند داد. آنها ابتدا باید در هوای گرم و شرجی آبادان که حالا طعم غبار هم دارد به مصاف شاگردان پائولو سرجیو بروند. نفتی ها به دنبال اولین برد خود در لیگ برتر هجدهم هستند.

برانکو در یکی از سخت ترین بازی های خارج از خانه باید امیدوار باشد هیچ یک از بازیکنانش آسیب نبیند. چرا که در صورت عدم حضور یکی از سرخپوشان در بازی الدحیل، این تیم کارش به مراتب سخت تر از گذشته خواهد شد.

پرسپولیس پس از حضور در آبادان به تهران می آید و بلافاصله عازم دوحه قطر می شود که دمای هوایش پنج الی شش درجه گرمتر از تهران خواهد بود.

تابستان داغ پرسپولیس در هفته اول شهریورماه نمود پیدا می کند تا کمبود مهره در این تیم کاملا مشخص شود. جاییکه اگر دست برانکو باز بود احتمال داشت به چند مهره اصلی استراحت دهد تا آنها بدون احساس خستگی مقابل الدحیل بازی کنند. باید دید این تیم در هفته پر از هیاهوی فوتبالی چه عاقبتی پیدا می کند. آیا از برزخ گرم آبادان و دوحه به سلامت عبور خواهد کرد یا باعث ایجاد بحران در قهرمان دوفصل گذشته فوتبال باشگاهی ایران می شود.