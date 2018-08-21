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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۴۳

بازی‎های آسیایی ۲۰۱۸ – اندونزی؛

فرنگی‌کاران اوزان ۶۰ و ۶۷ کیلوگرم با پیروزی استارت زدند

فرنگی‌کاران اوزان ۶۰ و ۶۷ کیلوگرم با پیروزی استارت زدند

نمایندگان اوزان ۶۰ و ۶۷ کیلوگرم تیم کشتی فرنگی ایران نخستین مصاف خود در بازی‎های آسیایی را با پیروزی پشت سر گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کشتی فرنگی بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی از صبح امروز در جاکارتا آغاز شده که طبق برنامه، نمایندگان اوزان ۶۰ و ۶۷ کیلوگرم ایران به مصاف رقبای خود رفتند.

بر این اساس در وزن ۶۰ کیلوگرم مهرداد مردانی در دور اول به مصاف کیم سئونگ هاک دارنده مدال برنز جهان از کره جنوبی رفت و در نهایت با نتیجه ۷ بر ۳ به پیروزی دست یافت.

در وزن ۶۷ کیلوگرم نیز محمدرضا گرایی در دور اول با نتیجه ۱۱بر۲ مقابل حسن عبدالکریم سوری به برتری رسید.

همچنین مسابقات اوزان ۷۷، ۸۷، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم نیز فردا چهارشنبه ۳۱ مردادماه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4380942

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