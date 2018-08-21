عملیات ساخت مرکز انتقال خون در مهریز آغاز شد

سیدمحمد رستگاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مراحل احداث ساختمان پایگاه انتقال خون مهریز اظهار داشت: یکی از وظایف انتقال خون تأمین خون مورد نیاز هموطنان است تا در مواقع حساس و مورد نیاز و بحران ‌های احتمالی جوابگوی نیازمندان به خون و فرآورده‌های خونی باشد.

وی با بیان اینکه مهریزی‌ها در اهدای خون سالم در میان سایر مردم استان پیشتاز هستند، افزود: مردم مهریز به رغم نداشتن فضا برای اجرای طرح‌های متنوع نظیر نذر خون بسیار موفق عمل کرده‌اند و این عمل خیر هر سال روند رو به رشدی را طی کرده است.

رستگاری با اشاره به اینکه مدتها است موضوع احداث یک پایگاه به منظور استقرار دائمی یا موقت پرسنل سازمان انتقال خون برای خدمت رسانی به مهریزی‌ها در سطح استان مطرح است، بیان کرد: امیدواریم با احداث ساختمان انتقال خون در این شهرستان مردم به راحتی در اهدای خون به کمک این مجموعه بشتابند.

فرماندار مهریز ادامه داد: مدتی است بعد از پیگیری‌های فراوان و برگزاری جلسات متعدد و کش و قوس‌های بسیار، زمین مورد نیاز انتقال خون مهریز به وسعت ۸۳۰ متر واگذار شد که با همت خیر نیکوکار، خانم میبدی، احداث این ساختمان به یاد فرزند فقیدشان آغاز شده است.

وی یادآور شد: این خیر نیکوکار با نیت همنوع دوستی و انجام فعالیتهای اجتماعی و تاثیرگذار با اینکه در شهرستان مهریز ساکن نیستند، بانی آغاز و پیشرفت کار پایگاه انتقال خون تا این مرحله شده اند و در این راه بعضی افراد دلسوز و واحدهای تولیدی نیز مساعدت کرده اند.

رستگاری تاکید کرد: انتقال خون یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین دستگاه‌ها در همه شرایط به شمار می‌رود به همین منظور برای به سرانجام رسیدن این امر خیر در مهریز و پیشگیری از ایجاد وقفه ای مجدد در پروژه، باز هم نیازمند عنایت و توجه سایر نوع دوستان توانمند و مهریزی تباران در تامین اعتبار و مصالح مورد نیاز هستیم.

به گزارش مهر، شهرستان مهریز با ۵۰ هزار نفر جمعیت در ۳۰ کیلومتری جنوب شهر یزد و در مجاورت جاده مواصلاتی شمال به جنوب کشور واقع شده است.