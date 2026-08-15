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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

تداوم نقض آتش بس؛ شهادت ۹ لبنانی در حملات رژیم صهیونیستی

تداوم نقض آتش بس؛ شهادت ۹ لبنانی در حملات رژیم صهیونیستی

منابع خبری از تداوم نقض آتش بس لبنان از سوی رژیم صهیونیستی و شهادت و زخمی شدن شماری بر اثر آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از تداوم تجاوزها و حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک دیرالزهرانی در جنوب لبنان دو نفر شهید و ۹ نفر دیگر زخمی شدند.

همچنین وزارت بهداشت لبنان از شهادت ۹ نفر و زخمی شدن شماری دیگر در حملات رژیم صهیونیستی به شهرک های انصار و دیرالزهرانی در جنوب لبنان خبر داد.

پیش از این در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک انصار در جنوب لبنان، ۷ شهروند لبنانی از جمله سه کودک و دو زن به شهادت رسیده بودند.

کد مطلب 6917123

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    نظرات

    • IR ۱۷:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
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      امیدواریم که مشکلشون برطرف شه

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