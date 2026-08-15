تداوم نقض آتش بس؛ شهادت ۹ لبنانی در حملات رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از تداوم تجاوزها و حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک دیرالزهرانی در جنوب لبنان دو نفر شهید و ۹ نفر دیگر زخمی شدند.

همچنین وزارت بهداشت لبنان از شهادت ۹ نفر و زخمی شدن شماری دیگر در حملات رژیم صهیونیستی به شهرک های انصار و دیرالزهرانی در جنوب لبنان خبر داد.

پیش از این در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک انصار در جنوب لبنان، ۷ شهروند لبنانی از جمله سه کودک و دو زن به شهادت رسیده بودند.