ابراهیمی: مسافران فریب واحدهای بدون مجوز را نخورند

حسین ابراهیمی در گفتگو خبرنگار مهر با اشاره به محبوبیت روزافزون اقامت در خانههای مسافر در این استان بر ضرورت بررسی دقیق مجوزهای قانونی پیش از رزرو تأکید کرد و گفت: مسافران برای جلوگیری از هرگونه مشکل در طول سفر، تنها به واحدهای دارای مجوز رسمی مراجعه کنند.
ابراهیمی با بیان اینکه برخی گردشگران بدون بررسی وضعیت قانونی واحد مورد نظر، اقدام به رزرو و پرداخت وجه میکنند، اظهار داشت: این امر میتواند منجر به بروز مشکلات حقوقی و حتی عدم امکان اقامت در زمان رسیدن به مقصد شود. از تمامی مسافران و گردشگران محترم خواستاریم پیش از نهایی کردن فرآیند رزرو، از طریق مراجع ذیصلاح یا بررسی مستقیم استعلام مجوزهای مربوطه، از فعال و معتبر بودن مجوز اقامتگاه اطمینان حاصل کنند.
معاون گردشگری استان گیلان با هشدار به گردشگران درباره عواقب رزرو واحدهای فاقد مجوز، افزود: گردشگران گرامی باید آگاه باشند که پیگیری مطالبات قانونی، صرفاً در صورت بروز تخلف و تنها از طریق واحدهای دارای مجوز رسمی این ادارهکل امکانپذیر خواهد بود. هرگونه اقامتگاه بدون مجوز لازم، خانه استیجاری غیرمجاز تلقی میگردد و در صورت بروز مشکل، امکان هیچ گونه حمایت قانونی برای مسافر وجود نخواهد داشت.
وی با تأکید بر رویکرد نظارتی این ادارهکل، تصریح کرد: ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ضمن حمایت از اقامتگاههای قانونی و سازمانیافته، با واحدهای غیرمجاز و فعالیتهای بدون مجوز برخورد قانونی خواهد کرد تا سلامت و آرامش سفر گردشگران تضمین شود.
ابراهیمی در پایان از مسافران خواست تا پیش از هرگونه اقدام، از دارا بودن مجوز قانونی واحد اقامتی اطمینان حاصل کنند تا سفری آسوده و بدون دغدغه را تجربه کنند.
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