تاکسی با ۱۲۵ میلیون تومان خلافی در اصفهان توقیف شد

سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای قانون و برخورد با وسایل نقلیه دارای تخلفات انباشته، مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان یک دستگاه خودروی تاکسی را که به دلیل تخلفات متعدد، رقم قابل توجهی جریمه معوقه برای آن ثبت شده بود، شناسایی و توقیف کردند.

وی افزود: بررسی سوابق این خودرو نشان داد میزان خلافی انباشته آن به ۱۲۵ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که بیانگر تکرار تخلفات رانندگی و بی‌توجهی مستمر به مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی راننده یا بهره‌بردار وسیله نقلیه است. بر همین اساس، خودرو پس از اعمال قانون، به پارکینگ منتقل شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان با اشاره به ضوابط قانونی مربوط به توقیف خودروهای دارای خلافی بالا تصریح کرد: مطابق مقررات، خودروهایی که مجموع جریمه‌های ثبت‌شده برای آن‌ها از سقف ۵۰ میلیون ریال عبور کند، مشمول توقیف خواهند شد و پلیس در این زمینه بدون اغماض و با جدیت کامل اقدام می‌کند.

وی ادامه داد: این موضوع به‌ویژه در مورد ناوگان حمل‌ونقل عمومی از حساسیت بیشتری برخوردار است، چرا که وسایل نقلیه عمومی به‌صورت مستقیم با جان و امنیت روزانه شهروندان در ارتباط هستند و انتظار می‌رود رانندگان این بخش بیش از دیگران نسبت به رعایت قوانین، انضباط ترافیکی و حفظ ایمنی در تردد شهری متعهد باشند.

مولوی با تأکید بر اینکه انباشت تخلفات تنها یک مسئله مالی نیست، گفت: بالا بودن میزان خلافی معمولاً نشانه تکرار رفتارهای پرخطر، بی‌توجهی به قوانین و استمرار تخلف در سطح معابر است و از همین رو پلیس با چنین مواردی صرفاً به‌عنوان یک بدهی معوق برخورد نمی‌کند، بلکه آن را بخشی از الزامات حفظ نظم و ایمنی ترافیکی می‌داند.

وی به رانندگان توصیه کرد به‌صورت مستمر از طریق درگاه‌های رسمی، وضعیت تخلفات خودروی خود را استعلام و نسبت به پرداخت به‌موقع جرایم اقدام کنند تا از توقیف خودرو، تحمیل هزینه‌های جانبی و تبعات قانونی بعدی جلوگیری شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: در برخی موارد امکان استفاده از سازوکارهای قانونی از جمله پرداخت اقساطی جرایم وجود دارد، اما این موضوع نیز مشروط به طی مراحل و اقدام به‌موقع است و رانندگان نباید اجازه دهند میزان خلافی خودرو به مرحله توقیف برسد.