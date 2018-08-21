انگلیس اتحادیه اروپا را به تحریم جامع روسیه فراخواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جرمی هانت» وزیر خارجه انگلیس، در سخنرانی که امروز سهشنبه در موسسه صلح آمریکا خواهد داشت؛ خطاب به اتحادیه اروپا، درخواست لندن مبنی بر افزایش تحریمهای ضد روسی را مطرح میکند.
در بخشی از سخنرانی وی که از پیش منتشر شده است، میخوانیم: ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه جهان را به مکانی خطرناکتر تبدیل کرده است و بعد از ماجرای مسمومیت «سکریپال» اتحادیه باید فشار بیشتری را در راستای واداشتن مسکو به تأسی از هنجارهای بینالملل اعمال کند.
به ادعای وی، امروز انگلستان از متحدین خود میخواهد اتحادیه اروپا را به تضمین تحریمهای جامع علیه روسیه ترغیب کرده تا در این مسیر واقعا شانهبهشانه آمریکا بایستند.
وزیر خارجه انگلیس مدعی است: این به معنای داشتن صدای واحد در پاسخگویی به تجاوزات روسیه در هر زمان و مکانی است که اتفاق میافتد؛ خواه موضوع خیابانهای سالزبری مطرح باشد یا سرنوشت کریمه.
گفتنی است «سرگئی اسکریپال» جاسوس سابق روسی- انگلیسی در شهر سالزبری هدف حمله شیمیایی قرار گرفت که به روسیه نسبت داده شد و تنش دیپلماتیک لندن- مسکو را رقم زد.
هانت همچنین از همدستی با آمریکا مبنی بر اعمال محدودیتهای اقتصادی بیشتر علیه روسیه طی ماه میلادی جاری خبر میدهد.
گفتنی است انتظار میرود هانت فردا چهارشنبه با مایک پمپئو همتای آمریکایی خود و برخی دیگر از مقامات این کشور دیدار کند.
علاوه بر روسیه، وی در سخنرانی خود چین را به دلیل آنکه قدرتی اقتصادی است به مسئولیتپذیری سیاسی دعوت کرده و از پکن بابت انفعال درقبال موضوع کریمه و تسلیحات شیمیایی انتقاد خواهد کرد.
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