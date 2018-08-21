کشف ۱۱ سوله و ۶ انبار احتکار کالا در کهریزک/ شناسایی ۵ متهم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی در حاشیه بازدید از انبارهای کشف شده قاچاق و احتکار در منطقه کهریزک در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در مجموع ۱۱ سوله و ۶ انبار احتکار مواد مختلف در این منطقه کشف شده است، گفت: ۶ انبار پر از کاغذ مورد نیاز بازار کشف شد که این کالاها نه به بازار عرضه شده و نه به وزارت صنعت خوداظهاری شده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۷ هزار تن انواع کاغذ در این انبارها کشف شده است، تاکید کرد: ارزش این کالاها بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان است.

رئیس پلیس پایتخت گفت: این انبارها پلمب شده و در اختیار دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت. همچنین بیش از ۱۰۰ تن مواد اولیه پتروشیمی که برای ساخت مواد پلاستیکی یکبار مصرف کاربرد دارد، در این انبارها کشف شده است. همچنین پلیس پیشگیری تهران یک انبار بزرگ شامل بیش از ۹ هزار تن آهن آلات به ارزش ۳۶ میلیارد تومان آهن آلات احتکار شده را کشف کرد و همچنین سه سوله لوازم خانگی به ارزش بیش از ۶ میلیارد تومان کشف شده است.

سردار رحیمی افزود: کاغذها با ارز دولتی وارد شده اما به بازار ارائه نشده است.

وی ادامه داد: پلیس در برخورد با احتکارکنندگان جدی است و کار را رها نخواهد کرد.

رئیس پلیس پایتخت با گله از اجرا نشدن قانون مربوط به سامانه یکپارچه انبارها گفت: دستگاه های مسئول و نظارتی باید از گردش کالا در انبارها طبق قانون مطلع باشند و نظارت دستی بر انبارها کار را مشکل می کند.

سردار رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: در رابطه با انبارهای کشف شده تاکنون ۵ نفر شناسایی شده اند و پیگیری ها ادامه دارد.