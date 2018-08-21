بیش از ۹ هزار بطری مشروبات الکلی در گمرک دیر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور بازیار صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این شمار بطری مشروبات الکی با هوشیاری کارکنان حراست گمرک بندر دیر از یک شناور ورودی به اسکله این گمرک کشف و ضبط شده است.

وی با بیان اینکه مشروبات الکلی مکشوفه در قالب نوشیدنی‌های مجاز و تحت رویه ملوانی قصد ورود به کشور داشته است، اظهار داشت: قاچاقچیان با زدن برچسپ و مخدوش کردن میزان درصد الکل قصد مجاز جلوه دادن کالای یاد شده را داشتند که با هوشیاری ماموران گمرک مواجه شدند.

سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر یادآورد شد: کالای مکشوفه فوق طی صورت ‌جلسه‌ای تحویل مراجع قضایی شهرستان دیر شده است.

بازیار با بیان اینکه اولویت‌های گمرک مبارزه با قاچاق کالا به ویژه ممانعت از ورود کالاهای ممنوعه به کشور است، گفت: در همین راستا ماموران و کارکنان گمرکات استان بوشهر با حساسیت و هوشیاری بالا همواره سعی نموده اند به عنوان مرزبانان اقتصادی کشور در امر مبارزه با قاچاق کالا پیش قدم باشند.