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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۳۸

رئیس اتاق اصناف قرچک:

تخلفات صنفی قرچک طی ۵ ماه اخیر ۱۰ درصد کاهش داشته است

تخلفات صنفی قرچک طی ۵ ماه اخیر ۱۰ درصد کاهش داشته است

قرچک- رئیس اتاق اصناف قرچک گفت: تخلفات صنفی قرچک طی ۵ ماه اخیر نسبت به سال قبل۱۰ درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا تاجیک پیش از ظهر سه شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران حاضر در اتاق اصناف قرچک اظهار داشت: با توجه به آمار تعداد تخلفات صنفی کسبه و مغازه داران شهرستان قرچک نسبت به دوران مشابه سال گذشته ۱۵ درصد کاهش و تعداد بازرسی ها ۱۰ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: تعداد تخلفات کسبه نسبت به تعداد کل واحدها بسیار کم است و اکثر واحدها به دلیل نداشتن پروانه کسب مشمول جریمه می شوند.

رئیس اتاق اصناف قرچک گفت: گرانفروشی، کم فروشی و عدم درج قیمت بیشترین تخلفات صنفی در قرچک است که با همکاری اتحادیه ها و تعزیرات حکومتی با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.

تاجیک با اشاره به همکاری اتاق اصناف قرچک با سایر نهادها و ارگان های نظارتی گفت: برگزاری گشت مشترک با فرمانداری، نیروی انتظامی، شبکه بهداشت، تعزیرات، صنعت و معدن همواره در دستور کار اتاق اصناف قرچک بوده است.

رئیس اتاق اصناف قرچک بیان داشت: در ۵ ماه ابتدایی سال ۹۷ بیش از ۱۵۰۰ بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان قرچک توسط واحد نظارت و بازرسی اتاق اصناف انجام شده است.

 

کد مطلب 4381078

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