جمعیت زندانیان کرج از میانگین کشوری کمتر است

به گزارش خبرنگار مهر، جبار باقری پیش از ظهر سهشنبه در نشستی خبری که در اداره کل زندانهای استان البرز برگزار شد، حمایت از خانوادههای زندانی را اولویت نخست این اداره کل اعلام کرد و گفت: برخی از خانوادههای زندانی در شرایط بسیار سختی زندگی میکنند. سازمان زندانها بودجهای برای حمایت از زندانیان ندارد، برای حمایت از زندانیان تنها کار مؤثر این است که با خیرین تعامل داشته باشیم.
وی بابیان اینکه خانوادههای زندانی بهشدت در معرض آسیبهای اجتماعی هستند، گفت: برخی از قضات پس از محکومیت مجرم به فکر خانواده زندانی هستند، اگر انجمنهای حمایتی نباشد، قطعاً بیش از این شاهد آسیبهای اجتماعی خواهیم بود.
مدیرکل زندانهای استان البرز با اشاره به اینکه سازمان زندانها متولی اصلاح و تربیت زندانیان است، گفت: زندانیان پس از آزادی به مراکز مراقبتهای پس از خروج از زندان معرفی میشوند، برخی میز در زندان اقدام به شرکت در کلاسهای آموزشی فنی و حرفهای میکنند تا پس از آزادی به حرفهای مشغول شوند.
باقری با تأکید بر اینکه کمتر از ۳ درصد زندانیانی که در مراکز مراقبتهای پس از خروج از زندان مراجعه میکنند، دوباره به زندان بازمیگردند، گفت: چهار انجمن حمایت از زندانیان در استان البرز وجود دارد، این انجمنها با کمکهای خیرین به خانوادههای زندانیان کمک میکنند.
وی بابیان اینکه هزار و۱۵۰ نفر از خانوادههای زندانیان در استان البرز تحت پوشش کارگاهی قرارگرفتهاند تا بتوانند شغلی برای خود دستوپا کنند، گفت: خانوادههای تحت پوشش به هزار و ۱۳۱ خانواده طی سال گذشته افزایشیافتهاند.
مدیرکل زندانهای استان البرز با اشاره به اینکه ستاد دیه استان ۴۴۰ زندانی را طی سال گذشته آزادکرده است، گفت: زندانیان در حوزههای مختلفی مانند جنگلکاری، صنایع و غیره بهکارگیری میشوند تا بتوانند به معیشت خانواده خود کمک کنند.
باقری بابیان اینکه ۶۰۰ مددجو سال گذشته در دورههای آموزشی فنی و حرفهای شرکت کردند، گفت: انجمن حمایت از زندانیان فردیس مرکزی در زندان بخش زنان ایجاد کرده که به کودکان همراه مادران زندانی آموزش دهد.
وی با تأکید بر اینکه سازمان زندانها درصدد انتقال زندانیان استان تهران از البرز است، گفت: زندانی در منطقه حسنآباد تهران ایجاد میشود، پس از تکمیل این زندان، زندانیان استان تهران از البرز منتقل میشوند.
مدیرکل زندانهای استان البرز با اشاره به آمار موجود، گفت: آمار جمعیت زندانیان کرج بهتناسب میانگین کشوری کمتر است، و استان البرز بیشترین آمار صلح و سازش را به خود اختصاص داده است.
نظر شما