قدرت دفاعی ایران متناسب با تهدیدات فراروی کشور حداکثرسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بیانیهای با گرامیداشت ۳۱ مرداد ماه "روز صنعت دفاعی"، تقویت سلاحهای راهبردی، حداکثرسازی قدرت دفاعی و حمایت از جبهه مقاومت اسلامی را متضمن امنیت پایدار ملی و پشتوانه پیشبرد راهبردها و سیاست های بین المللی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست.
در این بیانیه آمده است: با پیروزی انقلاب اسلامی و قطع وابستگی صنعت دفاعی کشور به بیگانگان به ویژه آمریکا، به مدد همت و مجاهدتهای شگفتانگیز متخصصین و فعالان حوزه دفاعی؛ هماینک ایران اسلامی به نقطهای از پیشرفت و اقتدار در عرصه بازدارندگی رسیده که جبهه دشمنان انقلاب و نظام اسلامی را به رغم ماجراجوییها و عملیات روانی و رسانهای گسترده، از هرگونه اقدام سخت و اندیشیدن به تهاجم نظامی برحذر داشته است.
این بیانیه می افزاید: پیشرفتهای شگرف و خیرهکننده متخصصان عرصه صنعت دفاعی کشور با محوریت و سکانداری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نماد شکوهمند خودکفایی و خودباوری و مظهر عظمت، پویایی، چابکی و اراده فرزندان ملت ایران و تربیت یافتگان مکتب انقلاب اسلامی برای دستیابی به فنآوریهای نوآورانه نظامی و دفاعی به شمار میرود.
وزارت دفاع در این بیانیه تاکید کرده است: متخصصان صنعت دفاعی وزارت دفاع با حداکثرسازی قدرت دفاعی متناسب با تهدیدات فراروی کشور و پایدارسازی امنیت ملی مردم پایه و تقویت سلاحهای راهبردی در حوزههای صلحآمیز و بازدارنده، از راهبردهای مبتنی بر دکترین دفاعی تلاش کردهاند اهداف و سیاستهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران را محقق کنند.
در این بیانیه آمده است: چشمههای جوشان پیشرفت در عرصههای نوین دفاعی در زمین، هوافضا، دریا و نیز حوزههای موشکی و پدافندی، فرماندهی و کنترل و پهپادهای مدرن، هماینک سطح علمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را به نقطه تحریمناپذیری در توسعه دانش و فنآوریهای جدید و بومی دفاعی رسانده که جبهه معاندین نظام و بدخواهان ملت ایران هرگز قادر به تضعیف و کنترل آن در چارچوب منویات شیطانی خود نخواهند بود.
در این بیانیه تاکید شده: متخصصان صنعت دفاعی با گرامیداشت یاد و خاطره سه وزیر شهید دکتر مصطفی چمران، امیر سرلشکر نامجو و امیر سرلشکر فکوری و ۱۰۰۰ شهید گرانقدر وزارت دفاع و تبریک روز صنعت دفاعی به آحاد ملت ایران به ویژه نیروهای مسلح خانواده بزرگ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با تاکید بر نصبالعین قراردادن منویات و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنهای(مدظله العالی) در تداوم روند ظرفیتافزایی دفاعی و توسعه قدرت بازدارندگی کشور اعلام میدارند: نیروهای مسلح و حوزه صنعت دفاعی جمهوری اسلامی به مدد تجارب ارزشمند و عبرتآموز تاریخی و درک عمیق از تحولات جاری و آینده فراروی کشور، به رغم آمال و آرزوهای شیطانی و ترفندها و نقشههای پیچیده دشمن به ویژه آمریکا در افزایش فشارها و تحریمها علیه اقتدار دفاعی ملت ایران، صیانت از مبانی و شاکله موجودیت و قدرت دفاعی، عمق راهبردی، اقتدار منطقهای و آرمان و الگوی مقاومت و دفاع همهجانبه در سرزمینهای آن را عنصر برتریبخش و غیرقابل مذاکره و معامله در کارزار راهبردی امروز با قدرتهای جهانی میدانند و در این عرصه خطیر و سرنوشتساز لحظهای درنگ و غفلت نخواهند کرد.
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