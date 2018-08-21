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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۵۰

بیانیه وزارت دفاع به مناسبت ۳۱ مرداد؛

قدرت دفاعی ایران متناسب با تهدیدات فراروی کشور حداکثرسازی شد

قدرت دفاعی ایران متناسب با تهدیدات فراروی کشور حداکثرسازی شد

وزارت دفاع در بیانیه‌ای با گرامیداشت روز صنعت دفاعی، تقویت سلاح‌های راهبردی، حداکثرسازی قدرت دفاعی و حمایت از جبهه مقاومت اسلامی را متضمن امنیت پایدار جمهوری اسلامی ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بیانیه‌ای با گرامیداشت ۳۱ مرداد ماه "روز صنعت دفاعی"، تقویت سلاح‌های راهبردی، حداکثرسازی قدرت دفاعی و حمایت از جبهه مقاومت اسلامی را متضمن امنیت پایدار ملی و پشتوانه پیشبرد راهبردها و سیاست های بین المللی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست.

در این بیانیه آمده است: با پیروزی انقلاب اسلامی و قطع وابستگی صنعت دفاعی کشور به بیگانگان به ویژه آمریکا، به مدد همت و مجاهدت‌های شگفت‌انگیز متخصصین و فعالان حوزه دفاعی؛ هم‌اینک ایران اسلامی به نقطه‌ای از پیشرفت و اقتدار در عرصه بازدارندگی رسیده ‌که جبهه دشمنان انقلاب و نظام اسلامی را به رغم ماجراجویی‌ها و عملیات روانی و رسانه‌ای گسترده، از هرگونه اقدام سخت و اندیشیدن به تهاجم نظامی برحذر داشته است.

این بیانیه می افزاید: پیشرفت‌های شگرف و خیره‌کننده متخصصان عرصه صنعت دفاعی کشور با محوریت و سکانداری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نماد شکوهمند خودکفایی و خودباوری و مظهر عظمت، پویایی، چابکی و اراده فرزندان ملت ایران و تربیت یافتگان مکتب انقلاب اسلامی برای دستیابی به فن‌آوری‌های نوآورانه نظامی و دفاعی به شمار می‌رود.

وزارت دفاع در این بیانیه تاکید کرده است: متخصصان صنعت دفاعی وزارت دفاع با حداکثرسازی قدرت دفاعی متناسب با تهدیدات فراروی کشور و پایدارسازی امنیت ملی مردم پایه و تقویت سلاح‌های راهبردی در حوزه‌های صلح‌آمیز و بازدارنده، از راهبردهای مبتنی بر دکترین دفاعی تلاش کرده‌اند اهداف و سیاست‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران را محقق کنند.

در این بیانیه آمده است: چشمه‌های جوشان پیشرفت در عرصه‌های نوین دفاعی در زمین، هوافضا، دریا و نیز حوزه‌های موشکی و پدافندی، فرماندهی و کنترل و پهپادهای مدرن، هم‌اینک سطح علمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را به نقطه تحریم‌ناپذیری در توسعه دانش و فن‌آوری‌های جدید و بومی دفاعی رسانده‌ که جبهه معاندین نظام و بدخواهان ملت ایران هرگز قادر به تضعیف و کنترل آن در چارچوب منویات شیطانی خود نخواهند بود.

در این بیانیه تاکید شده: متخصصان صنعت دفاعی با گرامیداشت یاد و خاطره سه وزیر شهید دکتر مصطفی چمران، امیر سرلشکر نامجو و امیر سرلشکر فکوری و ۱۰۰۰ شهید گرانقدر وزارت دفاع و تبریک روز صنعت دفاعی به آحاد ملت ایران به ویژه نیروهای مسلح خانواده بزرگ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با تاکید بر نصب‌العین قراردادن منویات و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه‌ای(مدظله العالی) در تداوم روند ظرفیت‌افزایی دفاعی و توسعه قدرت بازدارندگی کشور اعلام می‌دارند: نیروهای مسلح و حوزه صنعت دفاعی جمهوری اسلامی به مدد تجارب ارزشمند و عبرت‌آموز تاریخی و درک عمیق از تحولات جاری و آینده فراروی کشور، به رغم آمال و آرزوهای شیطانی و ترفندها و نقشه‌های پیچیده دشمن به ویژه آمریکا در افزایش فشارها و تحریم‌ها علیه اقتدار دفاعی ملت ایران، صیانت از مبانی و شاکله موجودیت و قدرت دفاعی، عمق راهبردی، اقتدار منطقه‌ای و آرمان و الگوی مقاومت و دفاع همه‌جانبه در سرزمین‌های آن را عنصر برتری‌بخش و غیرقابل مذاکره و معامله در کارزار راهبردی امروز با قدرت‌های جهانی می‌دانند و در این عرصه ‌خطیر و سرنوشت‌ساز لحظه‌ای درنگ و غفلت نخواهند کرد. ‌

کد مطلب 4381298

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