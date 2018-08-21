بهمن کیانی والا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات جام زنده رود اظهارداشت: مسابقات جام زنده رود با شرکت ۵۰۴ نفر ورزشکار در قالب ۵۰ تیم به مدت سه روز در اصفهان به بهترین شکل ممکن برگزار شد؛ در این مسابقات چندین رکورد جابجا شد و نهایتاً دو نماینده استان اصفهان مقام های اول و سوم دست یافتند.

وی درباره حواشی ایجاد شده در این مسابقات توضیح داد: طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار شد مسابقات رده سنی زیر ۱۷ سال در روز آخر این رقابت‌ها برگزار شود؛ در هنگام شروع مسابقه در حال سرکشی به وضعیت خوابگاه ها بودم؛ تعداد بسیار زیادی از خانواده های شرکت کنندگان که در محل استخر انقلاب حاضر شده بودند، به دنبال سرپناه به داخل استخر آمده بودند.

رئیس هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان اصفهان ادامه داد: مسئولان برگزاری مسابقه طبق قانون از بانوان حاضر در استخر انقلاب خواهش کردند تا محل استخر را ترک کنند که متأسفانه با مقاومت برخی از آنها مواجه شدند. وقتی خبر به من رسید حدود یک ربع از آغاز مسابقه گذشته بود و من فورا خودم را به آنجا رساندم و با قطع کردن مسابقه از بانوان خواهش کردم محل استخر را ترک کنند. بسیاری از آنها حاضر به ترک محل استخر شدند اما متاسفانه در این بین یکی دو نفر مقاومت کردند که این مسئله باعث ایجاد حواشی شد. به هر حال مطابق قانون ما وظیفه داشتیم این کار را انجام دهیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا در روز های اول و دوم خانواده ها در محل استخر حضور داشتند ادامه داد: روز های اول و دوم مسابقات به رده های سنی زیر ۱۵ سال اختصاص داشت و مطابق قانون حضور بانوان برای این مسابقات بدون مانع است اما برای مسابقات زیر ۱۷ سال که طبق برنامه ریزی انجام شده روز سوم برگزار شد، حضور بانوان در محل برگزاری مسابقه ممنوع است.

کیانی با بیان اینکه در پوشش نقاط مثبت این مسابقات کم لطفی شده است، افزود: ما مسابقات جام زنده رود را با شرکت ۵۰۴ ورزشکار در قالب ۵۰ تیم به بهترین شکل و در سطح مسابقات آسیایی برگزار کردیم. در روند این مسابقات چندین رکورد جابجا شد و کارهای فرهنگی بسیار خوبی نیز انجام گرفت. دو تیم از هیئت شنا استان به مقام‌های برتر دست یافتند.

وی درباره انتشار یک فیلم پیرامون بیرون کردن خانواده شناگران از استخر انقلاب اصفهان اضافه کرد: برای برگزاری چنین مسابقاتی با این سطح کیفی افراد زیادی زحمت کشیدند. اما متاسفانه در پوشش این نقاط مثبت کم‌لطفی شد و در عوض یک اتفاق بی‌اهمیت تا این حد بزرگ و جنجالی شد و حاشیه درست کرد. چنانچه قرار باشد با چنین حاشیه‌هایی زحمات دست‌اندرکاران برگزاری مسابقات فراموش شود بهتر آن است که این مسابقات را از تقویم ورزشی فدراسیون خارج کنیم. این در حالی است که ما تصمیم داشتیم پس از مسابقات جام زنده‌رود پسران، جام زنده رود دختران را برگزار کنیم.