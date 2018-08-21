بروجرد برای دومین بار لرزید

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل «بروجرد» در لرستان با وقوع زمین لرزه ای با شدت ۳.۱ ریشتر برای دومین بار طی امروز لرزید.

غلامرضا آقامیرزایی سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری لرستان در این رابطه به مهر گفت: مطابق برآورد اولیه موسسه ژئوفیزیک زمین لرزه ای با شدت ۳.۱ ریشتر در «بروجرد» لرستان به وقوع پیوست.

وی با بیان اینکه این دومین زمین لرزه بود که طی امروز در بروجرد به وقوع پیوست، افزود: مرکز لرزه نگاری کشور، زمان وقوع این زلزله را ساعت ۱۴ و ۴۴ دقیقه و ۲ ثانیه ظهر سه شنبه اعلام کرده است.

سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری لرستان با تاکید بر اینکه عمق وقوع این زمین لرزه ۱۰ کیلومتری از سطح زمین و مرکز آن بر اساس گزارش مرکز زلزله نگاری کشور به عرض و طول جغرافیایی ۳۳.۸۸۱ و ۴۸.۷۹۸ بوده است، یادآور شد: این زمین لرزه خسارت جانی و مالی در پی نداشته است.