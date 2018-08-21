هوای اصفهان به وضعیت ناسالم رسید/شاخص کیفی ۱۲۴

بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هوای اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز با میانگین شاخص کیفی ۱۲۴ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد و غلظت آلاینده‌ها نسبت به روز گذشته افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه شاخص کیفی آلایندگی در تمامی ایستگاه‌های سنجش آلایندگی شهر اصفهان در وضعیت ناسالم ثبت شده است، افزود: هوای اصفهان در خیابان دانشگاه با میانگین شاخص کیفی ۱۲۶، پروین ۱۱۱، چهارباغ خواجو ۱۱۷، بزرگراه خرازی ۱۳۱ و رودکی ۱۲۳ در وضعیت سالم ثبت شده و در استانداری و رودکی نیز در وضعیت نارنجی است.

کیفیت هوا در شهرستان‌های استان سالم است

رئیس امور آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه کیفیت هوا در شهرستان‌های استان اصفهان نیز در وضعیت سالم و ناسالم گزارش شده است، ادامه داد: در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز کیفیت هوا در مبارکه با میانگین شاخص کیفی ۱۱۸ ونجف آباد ۱۲۳ در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس است، در سجزی با ۹۲ و کاشان ۸۸ سالم و در خمینی شهر و شاهین شهر نیز در وضعیت زرد گزارش می‌شود.

گفتنی است شاخص کیفی هوا در بازه صفر تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ نشانه هوای سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (افراد دچار بیماری‌های قلبی تنفسی، کودکان و افراد میانسال و زنان باردار و غیره) و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نشانه وضعیت ناسالم برای عموم مردم است.