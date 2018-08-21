کشف انبار نگهداری مواد اولیه قنادی در البرز / ۲ نفر دستگیر شدند

سردار عباسعلی محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالاهای گمرکی و دخانی، ماموران پلیس آگاهی استان از وجود یک انبار دپو و نگهداری مواد اولیه قنادی قاچاق در منطقه کیانمهر کرج مطلع شدند.

وی افزود: بلافاصله گشت مشترک ماموران پلیس و عوامل اداره صنعت، معدن و تجارت استان البرز به محل مذکور اعزام شدند و در بازرسی از محل، ۲۰ تن خمیر فوندانت و ژله مغزی قاچاق کشف کردند.

سردار محمدیان با بیان اینکه ارزش کالاهای قاچاق، ۴ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: در این رابطه ۲ نفر دستگیر شدند.

