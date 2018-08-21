نماز عید سعیدقربان در مناطق مختلف استان ایلام اقامه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این آئین معنوی در شهر ایلام ساعت ۷:۳۰ صبح چهارشنبه سی ویکم مرداد ماه به امامت حجت الاسلام صفرلکی امام جمعه موقت ایلام در مسجد جامع شهر ایلام اقامه می شود.
از عموم مردم مومن برای شرکت در این مراسم معنوی دعوت شده است.
ایلام-دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در اطلاعیه ای اعلام کرد: نمازعید سعید قربان در مناطق مختلف استان اقامه می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، این آئین معنوی در شهر ایلام ساعت ۷:۳۰ صبح چهارشنبه سی ویکم مرداد ماه به امامت حجت الاسلام صفرلکی امام جمعه موقت ایلام در مسجد جامع شهر ایلام اقامه می شود.
از عموم مردم مومن برای شرکت در این مراسم معنوی دعوت شده است.
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