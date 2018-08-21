ترافیک سنگین در خروجی های تهران

سرهنگ سیاوش محبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر ترافیک در محورهای خروجی از استان تهران، محورهای فیروزکوه، هراز و محور امام رضا(ع) به سمت مشهد مقدس از ترافیک سنگین برخوردار است، در این شرایط نباید رانندگان عزیز از شانه خاکی سمت راست جاده تردد کنند.

وی افزود: سایر محورهای مواصلاتی شرق استان تهران نیز دارای ترافیک پر حجم و روان هستند.

رییس پلیس راه شرق استان تهران گفت: با توجه به عید سعید قربان و نزدیکی به شهریورماه و پایان تعطیلات تابستانی از امروز و فردا با ترافیک سنگینی مواجه خواهیم شد.

محبی با بیان این که بیشترین تصادفاتی که در محورهای مواصلاتی شرق استان تهران از ابتدای سفرهای تابستانی رخ داده است، به علت خستگی و خواب آلودگی و سرعت و سبقت غیرمجاز بوده است، گفت: ۸۳ درصد از تصادفات در فاصله ۳۰ کیلومتری ورودی و خروجی شهرها اتفاق افتاده است، به همین دلیل از رانندگان عزیز تقاضا داریم، که مدیریت سفر داشته و طول سفر را جزو سفر بدانند و از ارتکاب تخلفات رانندگی، به ویژه سرعت و سبقت غیرمجاز و تجاوز به چپ پرهیز کنند.

وی گفت: رانندگان می توانند، با رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی سفر خوبی را تجربه کنند، استراحت های طول سفر تحت هیچ شرایطی به ویژه در مسیرهای طولانی فراموش نشود.