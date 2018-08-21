تبریک به رییس تازه و قدردانی از رییس پیشین سازمان تبلیغات اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در پیامهایی جداگانه انتصاب حجتالاسلام محمد قمی به عنوان رییس سازمان تبلیغات اسلامی را تبریک گفت و از زحمات حجتالاسلام سید مهدی خاموشی رییس پیشین این سازمان قدردانی کرد. متن این دو پیام در ادامه میآید:
«جناب آقای حجتالاسلام محمد قمی
با سلام و احترام
سازمان تبلیغات اسلامی از جمله نهادهای ارزشمندی است که با پیروزی انقلاب اسلامی تأسیس شد و بنا به ماهیت وجودیاش، به فعالیت در همه اشکال سنتی و نوین و با استفاده از ابزارهای رو به رشد و متنوع فرهنگی و تبلیغی پرداخته و کوشیده ذات درونی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی را که نشر فرهنگ اصیل اسلام است، دقیقاً همان گونه که بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی، امام خمینی (ره) فرمودند، «اسلام ناب محمدی (ص)»، در اقصی نقاط جهان و فارغ از مرزهای قراردادی جغرافیایی، گسترش دهد. اکنون با تدبیر خردمندانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله خامنهای (مد ظله العالی)، مدیریت این نهاد پرمسئولیت در حوزه فرهنگ دینی، به دست با کفایت جناب عالی سپرده شده تا راهی که بیش از ۲۰ سال است در برابر منادیان و مبلغان فرهنگ اسلامی گشوده شده، توسعه داده شود و حوزههای جدیدتری را با ابعاد متعالی فرهنگ اسلامی، آشنا کنند.
اینجانب این انتخاب نیکو را به جناب عالی تبریک گفته و برای شما در ادای این مسئولیت توفیق بیشتر آرزومندم و امیدوارم در ادامه راه، با تعامل بیشتر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه فرهنگ دینی در دنیای متلاطم امروز، گسترش بیشتری یابد.
«جناب آقای حجتالاسلام سید مهدی خاموشی
با سلام و احترام
تعویض سنگر دفاع از دین اسلام و فرهنگ برگرفته از اسلام ناب محمدی (ص)، بیانگر آن است که تجربیات برآمده از سالیان سال مدیریت فرهنگی، باید در ظرفی دیگر ریخته شده و شکلی جدید برای دلهای تشنگان معارف دینی و اسلامی پیدا کند. اکنون که با تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله خامنهای (مدظله العالی)، پرچم پیشگامی و مدیریت سازمان تبلیغات اسلامی به دست باکفایت دیگری سپرده شده، از خدمات پربار شما در دوران خدمت در این نهاد که دستاورد نظام جمهوری اسلامی برای توسعه فرهنگ دینی و به خصوص هویت معنوی انقلاب اسلامی بوده است و در حوزه جغرافیایی گستردهای به وسعت کره زمین و نزد همه تشنگان دریافت این مفاهیم فرهنگی فعالیت داشتید، قدردانی نموده و به خصوص از سالهای بسیاری که در هیئت امنای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، با بیان اندیشه و تجربه مدیریت فرهنگی خویش، یاور مدیران این سازمان بودید، سپاسگزاری میکنم
امیدوارم در ادامه، از حضور ارزشمند شما در راهبری فرهنگی این سازمان، بهرهمند شویم.
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