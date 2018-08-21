افتتاح نیروگاه های جدید برق در آذربایجان شرقی

ناصر معینی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق استان آذربایجان شرقی، در گفتگو با خبرنگار مهر، ابراز داشت: نیروگاه های استان آذربایجان شرقی در سال جاری با تولید ظرفیت ۱۰۰ درصد در مدار بودند و تا ۱۵ مرداد حتی ۱۷ درصد افزایش تولید به نسبت سهیمه داشتیم که یک رکود بی سابقه محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه نیروگاه های استان آذربایجان شرقی شامل نیروگاه های سهند بناب، تبریز، صوفیان و اردبیل است، اظهار داشت: امسال یک ساعت نیز به علت عدم تولید، خاموشی نداشتیم و امیدواریم تا ۱۵ شهریور با ۲۰ درصد افزایش تولید، رکورد جدیدی رقم بزنیم.

مدیرعامل شرکت مدیریت برق استان آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه سیاست های وزرات نیرو بر افزایش تولید برق است، گفت: نیروگاه های جدیدی در استان آذربایجان شرقی برنامه ریزی شده که در نیمه دوم امسال کلنگ زنی می شود، نیروگاه های خصوصی نیز در شهرهای جلفا و هریس در حال نصب است که یک واحد آن تا پایان سال جاری بر روی مدار خواهد آمد.

معینی با بیان اینکه صرفه جویی حتی در مصرف یک لامپ نیز دارای اهمیت است، عنوان کرد: با توجه به کاهش نزولات آسمانی، تمهیداتی در نظر گرفته شد از جمله آن ها کاهش مدت زمان تعمیرات اضطراری بود تا شاهد خاموشی نیروگاه ها نباشیم.