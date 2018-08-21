چگونه مامور قلابی را شناسایی کنیم/ شگرد "مامورنما" برای فریب مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، در این یادداشت آمده است؛ چنانچه افرادی که خود را مامور سازمان های نظامی یا انتظامی معرفی می کنند و تقاضای بازرسی بدنی از شما یا منزلتان را دارند حتما از مامور بودن آنها مطمئن شوید و به صرف داشتن تجهیزات پلیسی که چه بسا قلابی است فریب نخورید؛ سارقان مامورنما به دلیل تجربه مجرمانه و با استفاده از تجهیزات قلابی از سهل انگاری، غفلت و عدم مهارت شهروندان در تشخیص ماموران واقعی از افراد متقلب سوء استفاده کرده و مرتکب سرقت می شوند.

راه های پیشگیری

برابر قوانین و مقررات، دستوالعمل نیروی انتظامی، کلیه ماموران پلیس چه با لباس خدمت و چه لباس شخصی مکلف به ارائه نشان و کارت شناسایی خود می باشند.

بدون احراز هویت، درب منازل و خودروهایتان را به روی فردی که خود را مامور انتظامی معرفی می کند باز نکنید و اجازه ندهید هر کسی به حریم شخصی شما وارد شود؛ ماموران نیروی انتظامی برای ورود به منزل باید حکم قضایی ارائه دهند.

"به نوع درخواست ماموران توجه کنید" به خاطر داشته باشید درخواست ماموران پلیس ابتدا احراز هویت افراد است که برای آگاهی از آن کارت شناسایی درخواست می کنند نه کیف یا سوئیچ خودرویشان را؛ بنابراین مراقب افرادی که تحت عنوان مامور پلیس از ابتدا قصد کنترل چک پول و اشیای خریداری شده با ارزش شما را دارند باشید..

در صورتی که فرد مدعی از شما درخواست کرد تا پیاده همراه او بروید با رعایت ادب بخواهید صبر کند تا خودروی گشت کلانتری در محل حضور پیدا کند؛ اگر فرد واقعا مامور نباشد از این کار امتناع خواهد کرد.

اگر به تازگی از بانک یا سایر مراکز مالی بیرون آمده اید و مقدار زیادی پول نقد یا اسناد و اموال با ارزش دیگری را به همراه دارید و فردی با لباس مامور ناجا به شما اتهامی وارد می کند هوشیار باشید و به دقت موارد ایمنی را رعایت کنید؛ زیرا احتمالا با باندی از سارقان مواجهید که به شیوه زاغ زنی از بانک تعقیب تان کرده اند و از وجود نقدینگی و اموال با ارزش نزد شما مطلعند.

در جرایم رانندگی سبک، کارکنان نیروی انتظامی برای انتقال خودروی افراد به مراکز مورد نظر خودروی خود را با خود فرد به همراه یک مامور منتقل می کنند اگر فرد مدعی دستور انتقال خودروی شما به پارکینگ را بدون شما صادر کرد به مامور بودن او شک کنید و اجاز ه ندهید خودروی شما را به تنهایی به پارکینگ انتقال دهد.

در صورتی که فرد مدعی در برابر درخواست شما مبنی بر ارائه کارت شناسایی، تحکم کرد یا برخورد لفظی شدیدی نمود خونسردی خود را حفظ کنید و بر این حق قانونی خود پافشاری کنید.

در بازرسی منازل به صورت قانونی و متعارف پلیس حتما از صاحبخانه می خواهد در تمام مراحل بازرسی از همه بخش ها حضور داشته باشد پس از پایان بازرسی، صورت جلسه دقیقی با ذکر جزئیات از هنگام ورود تا پایان بازرسی در حضور صاحبخانه تنظیم می گردد؛ اگر ضبط اموال و اجناس ضرورت داشته باشد به دقت در این صورت جلسه ذکر می شود.

اگر فرد مدعی برای بازرسی به تنهایی به اتاقی وارد شد و با توسل به بهانه های گوناگون به شما اجازه حضور در محل را نداد در مامور بودن وی شک کنید.

اگر در هنگام بازرسی به هر دلیلی به مامور بودن افراد شک کردید فورا با پلیس 110 تماس بگیرید.

به هر حال به یاد داشته باشید که حفظ جان از حفظ مال مهمتر است ؛ اگر ممکن است جانتان به خطر بیفتد با سارقان مقابله نکنید.

عوامل زمینه ساز

عدم اشنایی افراد با قوانین و مقررات، حقوق شهروندی و تسلیم شدن بی قید و شرط در برابر افراد مامورنما

اطمینان، غفلت و سهل انگاری شهروندان در احراز هویت افرادی که ادعا می کنند پلیس هستند.

دستپاچگی و فقدان تمرکز افراد در مواجهه با ایراد اتهام از سوی افراد مامور نما

نگهداری وجوه نقد و طلا و جواهرات زیاد در منزل

در صورت وقوع چه باید بکنید؟

خونسردی خود را حفظ کنید.

با پلیس 110 تماس بگیرید یا به کلانتری محل وقوع جرم اطلاع دهید، زیرا تشکیل پرونده با گزارش کلانتری و بازدید از محل انجام می شود.

کلیه اطلاعات خود درباره نحوه وقوع سرقت و مشخصات سارق را در اختیار ماموران پلیس قرار دهید.#

*سرهنگ کارآگاه "رضا موذن"، معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا