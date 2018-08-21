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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۱۴

گزارش خبرنگار مهر از آسیا؛

اظهارات سرمربی تیم بسکتبال سه نفره دختران بعد از باخت به تایلند

اظهارات سرمربی تیم بسکتبال سه نفره دختران بعد از باخت به تایلند

سرمربی تیم ملی بسکتبال سه نفره دختران گفت: دو موضوع باعث شد مقابل تایلند شکست بخوریم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، تیم ملی بسکتبال سه نفره کشورمان امروز در اولین دیدار خود در بازی های آسیایی با نتیجه ۱۱-۷ مقابل تایلند شکست خورد؛ آنهم در دیداری که می توانستند بهتر عمل کند.

آزاده زمانپور سرمربی تیم ملی درباره شکست مقابل حریف شرق آسیایی گفت: مطمئن بودم تیم بهتر می توانست عمل کند. ولی بی تجربه بودن و جوی که در آن قرار گرفته بودند باعث شد که ۹۰ درصد برنامه های تاکتیکی را اجرا نکنند.

او در ادامه تاکید کرد: بازیکنان توانایی خوبی دارند و در دیدارهای تدارکاتی نشان دادند که قادر به نمایش بازیهای بهتری هستند اما حیف شد که نبردیم.

تیم ملی جمعه در دیداری حساس باید مقابل قزاقستان قرار بگیرد. زمانپور در این خصوص گفت: مسابقه با قزاقستان برای ما حکم فینال دارد چرا که در صورت شکست تایلند مقابل قزاقها حتی می توانیم سرگروه شویم.

کد مطلب 4381518

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