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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۱۴

هنرمندان گناوه‌ای درجشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی حضور می‌یابند

هنرمندان گناوه‌ای درجشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی حضور می‌یابند

بوشهر - نمایش میدانی «دریایی‌ها» کاری از گروه تئاتر ایلیا در هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی شرکت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری نویسنده وکارگردان نمایش دریایی‌ها عصر سه‌شنبه به خبرنگاران گفت: این نمایش به عنوان یکی از ۱۲ نمایش برگزیده در بخش فضای باز هفدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران - مبارک شرکت خواهد کرد.

وی افزود: این نمایش که برگرفته از آیین‌های نمایشی استان بوشهر است به صورت شیوه عروسکی و در فضای باز اجرا خواهد شد.

این هنرمند با اشاره به  استفاده از عروسک‌های بومی در این نمایش گفت: در این نمایش سعی کرده ایم با استفاده از شیوه تلفیقی از نمونه‌های مختلف عروسک استفاده کنیم.

وی افزود: در این نمایش ۱۵ نفر از هنرمندان شهر گناوه و گروه تئاتر حضور دارند و قرار است این نمایش در روز اول و دوم شهریور در تئاتر شهر تهران اجرا شود.

مظفری همچنین از حضور گروه تئاتر دریایی‌ها در مراسم شادپیمایی و افتتاحیه جشنواره که قرار است روز ۳۱ مرداد در پارک آب و آتش تهران برگزار می شود خبر داد.

هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران-مبارک یکم تا هفتم شهریور در تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4381519

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