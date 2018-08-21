به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری نویسنده وکارگردان نمایش دریاییها عصر سهشنبه به خبرنگاران گفت: این نمایش به عنوان یکی از ۱۲ نمایش برگزیده در بخش فضای باز هفدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران - مبارک شرکت خواهد کرد.
وی افزود: این نمایش که برگرفته از آیینهای نمایشی استان بوشهر است به صورت شیوه عروسکی و در فضای باز اجرا خواهد شد.
این هنرمند با اشاره به استفاده از عروسکهای بومی در این نمایش گفت: در این نمایش سعی کرده ایم با استفاده از شیوه تلفیقی از نمونههای مختلف عروسک استفاده کنیم.
وی افزود: در این نمایش ۱۵ نفر از هنرمندان شهر گناوه و گروه تئاتر حضور دارند و قرار است این نمایش در روز اول و دوم شهریور در تئاتر شهر تهران اجرا شود.
مظفری همچنین از حضور گروه تئاتر دریاییها در مراسم شادپیمایی و افتتاحیه جشنواره که قرار است روز ۳۱ مرداد در پارک آب و آتش تهران برگزار می شود خبر داد.
هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران-مبارک یکم تا هفتم شهریور در تهران برگزار خواهد شد.
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