ابراز نگرانی آمریکا از قطع رابطه السالوادور با تایوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، آمریکا نسبت به مواضع دولت السالوادور در ارتباط با تایوان ابراز نگرانی کرده است.

در همین ارتباط سفیر السالوادور در حساب شخصی خود در توئیتر تصمیم دولت السالوادور را برای قطع رابطه با تایوان نگران کننده خوانده و گفته است بودن شک این اقدام السالوادور بر روابط آمریکا با این کشور تاثیر خواهد گذاشت.

روز گذشته رئیس جمهور السالوادور اعلام کرد که کشورش با توجه به بررسی‌های صورت گرفته تصمیم دارد تا روابط دیپلماتیکش را با تایوان قطع کند.

در واکنش به این خبر، وزیر خارجه تایوان گفته بود که چین با وعده‌های مالی و سیاسی متحدان تایوان را از تایپه دور می‌کند.

نزدیکی السالوادور به چین یک پیروزی مهم برای مقامات پکن محسوب می شود زیرا آنها توانسته اند یکی از متحدان تایوان، کشوری خودمختار که ادعای مالکیت بر آن را دارند، را به سوی خود جلب کنند.

تایوان نیز روز سه شنبه اعلام کرد با توجه به این موضوع روابط دیپلماتیک خود با السالوادور را به طور کامل قطع خواهد کرد.

چین بر اساس سیاست «چین واحد»؛ تایوان را به عنوان یکی از استان‌های خود به شمار می‌آورد و کشورهایی را که تایوان به عنوان دولت مستقل به رسمیت بشناسند در فهرست سیاه دیپلماتیک خود قرار می‌دهد.

آمریکا از جمله کشورهایی است که تایوان را به رسمیت شناخته و در تقابل با چین در تلاش است تا شناسایی بین‌المللی تایوان را گسترش دهد.